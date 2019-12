„Auf den Willen kommt es an“

Mit dem Remis gegen Aufsteiger Grimma am vergangenen Wochenende wurde eine turbulente Hinrunde zu einem versöhnlichen Ende gebracht. Auch wenn Kapitän Marcus Vopel anmerkt, dass in der Halbserie „unnötig Spiele verloren“ wurden, so haben die Wackeren am Ende doch nur einen Punkt weniger erspielt als im Dezember des vergangenen Jahres.

Der Verein befindet sich in stürmischer See. Dass diese Gemengelage vielleicht auch auf die sportlichen Leistungen der Spieler Einfluss genommen hat und noch nehmen wird, dürfte jedem Fußballfan, der es mit Wacker Nordhausen hält, klar sein. Trotzdem hat die Seeland-Elf auf dem Platz die Kurve gekriegt und aus den letzten drei Punktspielen sieben Zähler geholt. So konnte das Abrutschen in die Niederungen der Tabelle verhindert werden.

Doch Zeit für Weihnachtseinkäufe hatte die U 23 noch nicht. Denn es wartet auf die Mannschaft noch ein harter Brocken, wenn nicht sogar der härteste aus der fünften Liga. Zum Rückrundenauftakt empfangen die Nordhäuser heute keinen Geringeren als den Tabellenführer aus Luckenwalde.

Mit elf Siegen, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen thront die Mannschaft von Trainer Jan Kistenmacher bereits seit dem fünften Spieltag an der Tabellenspitze der Oberliga Süd. Nur die zweite Vertretung des FC Carl Zeiss Jena kann da noch punktgleich Schritt halten.

Sage und schreibe 18 Punkte holte die Kistenmacher-Elf aus sieben Begegnungen in der Fremde. Nur im thüringischen Rudolstadt gab es außer Erfahrung nichts zu gewinnen. Nun besuchen die Brandenburger erneut den Freistaat im grünen Herzen Deutschlands. An ihre letzte Dienstfahrt in den Südharz werden sich die Luckenwalder allerdings nur sehr ungern zurückerinnern. Denn dort kassierten sie eine ihrer insgesamt nur zwei Saisonniederlagen 2018/2019.

„Ganz klar. Wir wollen im letzten Spiel vor der Winterpause noch mal ein Ausrufezeichen setzen und dem Tabellenführer Probleme bereiten“, gibt sich Angreifer Paul Kirchner selbstbewusst. Die aktuellen Unwägbarkeiten spielen für den 20-Jährigen nur eine untergeordnete Rolle: „Ganz egal, was gerade rund um den Verein passiert. Ich denke, wir sind komplett fokussiert und heiß darauf, uns im letzten Spiel vor der Winterpause ordentlich zu präsentieren und den Dreier bei uns zu lassen.“ Doch die Favoritenrolle ist klar verteilt. Marcus Vopel weiß: „Fakt ist, dass wir in drei Spielen gegen Luckenwalde bisher keine Niederlage einstecken mussten. Wir wollen, dass das auch so bleibt.“ Wenn die Brandenburger einmal ins Rollen kommen, sind sie schwer zu stoppen und schenken einem Gegner schon mal acht Stück ein. Merseburg kann davon ein Liedchen singen. Worauf wird es deiner Meinung nach am Samstag besonders ankommen? „Auf den Willen. Die letzten Wochen haben gezeigt, wozu wir in der Lage sein können. Gemeinsam können wir Luckenwalde erneut ärgern.“

Referee Christian Schlömann aus Stollberg (Erzgebirge) wird die Partie leiten, an den Seitenlinien assistieren Kevin-Coren Eckert und Stefan Gärnter. Anstoß im Albert-Kuntz-Sportpark ist um 14 Uhr.