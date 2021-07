Auf „ewigen Preidel“ folgt eine Frau beim MTV Erfurt

Erfurt. Marijke Albus ist neue Vorsitzende des Männerturnvereins 1860 Erfurt – die erste in der über 160-jährigen Vereinsgeschichte. Vorstand fest in Frauenhand.

In einer emotionalen Mitgliederversammlung hat der älteste Turnverein und zweitgrößte Sportverein Erfurts, der Männerturnverein (MTV) 1860, nach über 160 Jahren erstmals eine Frau an die Spitze des Vorstandes gewählt. Seit der Wiedergründung 1993 hatte Karl-Heinz Preidel (Foto) dem Verein vorgestanden und übergab nun den Staffelstab an Marijke Albus.

In einem Resümee über Preidel und sein Wirken als Sportler, Trainer und ehrenamtlicher Funktionär konnte Kerstin König, Geschäftsführerin des Landessportbundes, von vielen Höhepunkten berichten. Preidel hat den Verein in den Wendejahren nicht nur in ein sicheres Fahrwasser geführt und den Zusammenschluss mit dem TSV Rotation im Jahr 1995 vollzogen. Unter seiner Leitung wuchs der MTV zu einem modernen Großverein. Die für den Herbst 2020 vorgesehene Mitgliederversammlung musste pandemiebedingt verschoben werden. So gab es für Preidel noch eine „Ehrenrunde“ als Vorsitzender.

Keine leichte Zeit, denn es galt, den Verein nicht nur durch die Pandemie zu bringen. Der Wunsch der Stadt Erfurt, das Turnzentrum für den Schulsport umzunutzen, war für den Vollblutturner wie ein Messerstich ins Herz. Dass ausgerechnet der Tag der Mitgliederversammlung auch der Starttermin zu den Olympischen Spielen für MTV-Vorzeigeturner Nils Dunkel war, empfanden Preidel und die über 80 Teilnehmer wiederum als besondere Fügung und Höhepunkt. Still wurde es, als sich der junge Spitzenturner per Videobotschaft an die Mitgliederversammlung wandte.

Den neuen Vorstand stellen künftig sechs Frauen und ein Mann: Neben der neuen Vorsitzenden Albus wurden Marlies Dunkel (stellvertretende Vorsitzende), Melanie Schüffler (Kassenwartin), Birgit Schindler, Jessy Jantz, Mario Bonsack (alle Beisitzer) und Sina Wittenberg (Jugendwartin) berufen.