Aufbau Altenburg: Comeback für Patrick Stein

Sein letztes Duell gegen Nico Müller liegt schon gut drei Jahre zurück. Das hatte er noch gewonnen. „Ja, er war damals glaube erst 15.“ Aber diesmal war Patrick Stein krasser Außenseiter gegen eines der großen Talente im Thüringer Tischtennisnachwuchs.

Nach gut anderthalb Jahren schlägt der Altenburger wieder einmal in der ersten Mannschaft auf, und das im Duell gegen Schott Jena.„Ja, ich spring für Daniel ein, der im Doppel antritt, und klar, ich freue mich drauf. Ich hab ja nichts zu verlieren und ich fühle mich gut.“

Doch warum fehlte der Altenburger so lange Zeit ganz oben? Noch 2017 kämpfte er im Team in der Thüringenliga, bestritt die Relegation um die Oberliga-Aufstieg gegen Dresden mit, und nahm mit der Mannschaft erneuten Anlauf, als dieses Aufstiegsduell verloren ging.

„Es geht ja nach Punktesystem. Und die eine Halbserie war ich nicht ganz so gut. Daniel hatte mehr Punkte und dadurch haben wir dann die Mannschaftsaufstellung umgetauscht. Naja, jetzt lief es wieder etwas besser in der Zweiten. Deshalb spiele ich heute mal wieder mit. Aber das wird jetzt nichts ändern in der Rückrunde. Es wird wohl eine Ausnahme bleiben.“

Geplant war eigentlich sein Einsatz gegen Holzhausen. Das es anders kam, lag an der Spieltagsverlegung seiner 2. Mannschaft. „Patrick kann heute ein lockeres Spiel mitnehmen, eigentlich war er für das Spiel gegen Holzhausen geplant, aber da wäre der Druck höher gewesen. Er hat es sich mal verdient und soll auch die Chance bekommen, wie jeder, der Lust und das Zeug für diese Liga hat“, meint Aufbau-Mannschaftsleiter Daniel Fehrle.

Besonders trainiert hatte Patrick nicht vor diesem Einsatz. Er nahm es locker, baute vor dem Duell wie alle anderen die Werbung auf, und stimmte sich mental auf seinen Einsatz ein. Fünf Punkte, wenn es gut läuft, wären wohl drin, meinte er. Doch als sein Einsatz anstand, hatten die Altenburger zwei auf dem Konto, und sie lagen schon aussichtslos hinten.

„Das war eigentlich schade“, meinte Aufbau-Abteilungsleiter Michael Rüger nach dem Spiel, denn „wir hatten einen sehr guten Start, hatten die ersten beiden Doppel gewonnen, und im dritten führten Daniel Fehrle und Patrick Wohlfahrt gegen Müller/Wael im vierten Satz 10:7.“ Doch dann flatterten bei drei Matchbällen die Nerven. Statt 3:0 ging es mit 2:1 in die Einzel, was immerhin ebenso ein Achtungserfolg war, denn Schott hatte bislang nie die Doppelwertung aus der Hand gegeben.

Und auch der Einzelstart war verheißungsvoll zum einen, und vom Pech zu anderen gekennzeichnet. Witkowksi verlor gegen Mego 2:3, Smirnow gegen den Tschechen Rezelka ebenso. „Da fehlte nicht viel, und mit Glück hätten wir 5:0 führen können“, so Michael Rüger.

Und so lastete der Spielverlauf auch etwas auf Patrick Stein. „Ja, er war eigentlich total überfordert und bekam seine Nerven nicht in den Griff“, blickte Michael Rüger auf die Satzstände von 1:11, 5:11 und 6:11. Und so legten alle am Sonnabend den Fokus auf das wichtige Spiel gegen Holzhausen. „Da wollen wir auf jeden Fall was mitnehmen, zur Beruhigung“, so der Abteilungsleiter.

Während sich da für Sonntag der Stammsechser wieder fit machen musste, konzentrierte sich Patrick Stein nun auf seinen Einsatz in der 2. Mannschaft in Breitenworbis.