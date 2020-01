Mit seinen Kontertoren ließ Julian Kubadl Hoffnung aufkommen, doch am Ende stand Behringen in eigener Halle erneut mit leeren Händen da.

Aufholjagd des SV Behringen/Sonneborn bleibt unbelohnt

„Selbst schuld“, lautete das ebenso kurze wie treffende Fazit von Hallensprecher Enrico Schack nach dem 22:26 (9:11) gegen die HSG Werratal. Handball-Thüringenligist SV Town & Country Behringen/Sonneborn stand erneut mit der Chancenverwertung auf Kriegsfuß und schaffte es nicht, sich gegen einen keineswegs überragend spielenden Gast zu belohnen.

Trainer Christopher Kohls sah aber nicht nur dieselben Schwächen wie bei den beiden Heimniederlagen zuvor, sondern auch viele positive Ansätze. „Die Abwehr hat gepasst und auch kämpferisch kann ich der Truppe keinen Vorwurf mache. Immerhin haben wir uns nach dem Sechs-Tore-Rückstand nochmal bis zum Anschluss rangearbeitet“,sagte der Coach. Beim Stand von 14:20 (44.) mussten die Fans in der gut gefüllten Halle eine weitere klare Pleite befürchten. Doch der Gastgeber bäumte sich nach einer Auszeit energisch auf. Das Signal zur Aufholjagd gab Torhüter Henrik Häuser mit einer zentimetergenauen Vorlage für Julian Kubald, der zum 15:20 traf. Eine Kopie dieser Sahneaktion brachte in der 52. Minute das 19:21. Noch lauter in der Halle wurde es, als Tim Rodrian mit einem seiner insgesamt sieben Tore auf 21:22 verkürzte (55.) und Sebastian Schenk wenig später einen Siebenmeter parierte. Favorit Werratal wankte, fiel trotz der Doppelbelastung mit dem DHB-Amateurpokalspiel vom Samstag aber nicht. Erneute Behringer Fehler nutzten die Katic-Zwilline für drei Tore in Folge zum entscheidenden 21:25 (59.).

In der ersten Hälfte sahen die Zuschauer eine couragiert auftretende Behringer Mannschaft, die ihre Größennachteile mit variablem, flottem Kombinationsspiel ausglich. Mehrfach lag der T&C mit einem Treffer vorne, ehe einige Fehlwürfe aus dem 9:8 ein 9:11 werden ließen. Schwungvoll kam Behringen aufs Feld zurück. Youngster Clemens Jähning von Links- und Lars Hellmund von Rechtsaußen sorgten schnell für den Ausgleich, doch dann war es wieder die vermaledeite Mischung aus schlechter Chancenverwertung und technischen Patzern, die den Gastgeber auf die Verliererstraße brachte.

Eine starke Leistung beim Gast zeigte der vor der Saison vom ThSV Eisenach II gekommene Tom Kreutzer. Der 21-Jährige traf neunmal.