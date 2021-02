Basketball-Damen des USV Jena liebäugeln mit dem Aufstieg

Thomas Fritsche muss nicht lange überlegen. „Natürlich wollen wir aufsteigen. Das ist unser Ziel“, sagt der Trainer der Basketball-Damen des USV Jena. Nach den ersten drei Spieltagen in der Regionalliga Südost hat er mit seinen Spielerinnen Tabellenplatz drei inne. Sein Team verfügt jedoch über die gleiche Anzahl an Punkten im Haben wie der TV Marktheidenfeld, die auf Platz zwei der Liga rangiert. Spitzenreiter Würzburg hatte bis zur Corona-bedingten Pause indes ein Spiel mehr absolviert. Alle drei Teams an der Spitze der Tabelle eint jedoch eine Sache: Sie alle sind noch ungeschlagen – soweit die Ausgangssituation in der Regionalliga Südost der Basketball-Damen.

