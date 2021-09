Zweiter Sieg im zweiten Spiel für Basketballer von Medipolis SC Jena

Jena. Medipolis SC Jena gewinnt auch den Heimauftakt: Der Thüringer Basketball-Zweitligist besiegt die Nürnberg Falcons mit 88:71

Basketball-Zweitligist Medipolis SC Jena hat den zweiten Sieg im zweiten Spiel gefeiert. Am Samstagabend gewannen die Saalestädter in eigener Halle gegen die Nürnberg Falcons verdient mit 88:71.

Beide Mannschaften standen sich in einem Turnier in Nürnberg in der Vorbereitung schon einmal gegenüber. Die Thüringer behielten schon damals mit 86:80 die Oberhand. Gegen die Franken konnten sie wieder auf den zuletzt angeschlagenen Alexander Herrera bauen. Beim Schweizer Nationalspieler Jonathan Kazadi und Vuk Radojicic reichte es hingegen verletzungsbedingt noch nicht für den Kader.

Fast 1000 zugelassene Zuschauer

Die ersten Saisonpunkte vor heimischem Publikum für die Thüringer erzielte Clint Chapman, der am Ende mit 20 Zählern auch Punktbester der Partie war, durch einen Dreier. Absetzen konnten sich die Hausherren vor den zugelassenen 961 Zuschauern zunächst nicht. Die Falcons blieben dran, weil Jena unterm Korb noch Schwächen offenbarte. Da sich die Scharfschützen der Mannschaft von Trainer Domenik Reinboth aber zielsicher zeigten, führten die Gastgeber zum Ende des ersten Viertels trotzdem verdient mit 25:19.

Zwischendurch erhöhter Redebedarf

Beim 29:19 hatten sich die Favoriten im zweiten Viertel zum ersten Mal zweistellig abgesetzt und zwangen Nürnberg zur ersten Auszeit im Spiel. Der Vorsprung schmolz schnell wieder dahin (42:41) und die Begegnung wusste in dieser Phase nicht mit gutem Basketball, sondern mit dem hohen Redebedarf beider Trainer mit dem Schiedsrichtergespann zu unterhalten. Zur Pause stand es 47:47.

Als sich alle wieder mehr auf Basketball konzentrierten, konnte sich Medipolis SC erneut absetzen und nahm so ins Schlussviertel einen ordentlichen Zehn-Punkte-Vorsprung mit (68:58). Angeführt von Geburtstagskind Rayshawn Simmons wurden die Weichen in den finalen zehn Minuten schnell auf Sieg gestellt (79:60), der in der Folge nicht mehr in Gefahr geriet.

