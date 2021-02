Benjamin Menz ist bei der Jugend- und Junioren-WM in vier Disziplinen gefordert.

Obertilliach Tambach-Dietharzer blickt mit Vorfreude auf die Titelkämpfe der Junioren und will gegen die starke Konkurrenz überraschen.

Biathlet Menz startet ohne Druck bei der WM in Österreich

Die Vorfreude auf die Wettkämpfe bei der JWM merkt man Benjamin Menz förmlich an. In seinem letzten Jugendjahr schaffte der Biathlet vom SV Motor Tambach-Dietharz die Nominierung für den Höhepunkt im österreichischen Obertilliach. Neben ständigen Tests ist der Aufenthalt im gewohnten "Bubble"-Modus festgelegt. "Ich bin es vom Internat in Oberhof gewohnt. Das ist wie ein Automatismus, dass man auf alles achtet", sagt Menz, der gespannt auf das Ereignis blickt.