Biathlon: Frühwirt träumt von der Nationalmannschaft

Juliane Frühwirt genießt die Zeit in der Heimat sichtlich. Über 450 Kilometer trennt sie von ihrem neuen Lebensmittelpunkt in Wallgau im tiefen Bayern. Aber bei der Familie ist es eben doch am Schönsten – zumal sich der Tagesablauf durch das Coronavirus wie bei allen anderen entschleunigt. „Ich bin jetzt schon seit längerer Zeit wieder bei meiner Familie, gehe immer mal joggen oder Mountainbike fahren. Ganz so schlimm betrifft es mich eigentlich gar nicht, denn bis Anfang April gibt es bei uns noch ein geordnetes Trainingspensum, danach würde sowieso die Übergangsphase beginnen“, sagt die 22-Jährige.

Die dazugewonnene Zeit nutzt sie unter anderem für ihr Studium an der Deutschen Hochschule für Gesundheit und Sport in Ismaning. Größtenteils ist dieses online angelegt, doch gibt es auch 15 Pflichttage, an denen man in die Uni kommen sollte. „Die Kommilitonen hätte ich schon ganz gerne mal wieder um mich, weil man dann auch andere Themen als Biathlon hat. Aber es lässt sich insgesamt gut vereinbaren mit meinem Leistungssport“, sagt die Tambacherin. Passt alles im Zeitrahmen, erwirbt sie nächstes Jahr im März ihren Bachelor in Sportwissenschaft und hätte die Grundlage für ein weiteres Standbein nach der Karriere gelegt.

Die Zweigleisigkeit in der Planung ist Frühwirt sehr wichtig. Am 13. März absolvierte sie bei der Junioren-EM in Hochfilzen ihr letztes Rennen im Junioren-Bereich. Wobei dieser Wettkampf nicht ganz so endete, wie es sich die Thüringerin mit ihren Teamkollegen vorstellte. Aufgrund des Coronavirus wurden die abschließenden Rennen kurzerhand abgesagt und die Sportler nach Hause geschickt.

Es ist ein gemischtes Saisonfazit, welches Frühwirt mit ein paar Tagen Abstand zieht. „Ich bin nicht komplett unzufrieden. Mit dem Trainerteam haben wir gut analysiert, unter anderem hat sich meine Schießleistung deutlich stabilisiert und gerade die Resultate am Saisonende haben gepasst. Grundsätzlich hätte es aber auch deutlich besser laufen können“, meint sie rückblickend. Diese Wertung kommt nicht von ungefähr. Einerseits blieben zwei Titel bei der deutschen Meisterschaft in Ruhpolding Ende Februar in Erinnerung, als sie im Sprint und Massenstart gewann und zudem mit der Thüringer Staffel auf Platz zwei landete. Wobei Frühwirt diese Siege bei aller Freude nicht überbewertet. „Es waren die beiden besten Rennen, aber deutsche Meistertitel im Juniorenalter zählen auch eher weniger“, sagt sie.

Auf der anderen Seite setzte sie im Dezember eine Krankheit matt; bei der im Januar im schweizerischen Lenzerheide ausgetragenen Junioren-WM stellte sie der achte Platz im Einzel und Platz sieben in der Verfolgung nicht zufrieden. Dass die Krankheit zudem einen möglichen Weltcup-Einsatz verhinderte, stellte ebenfalls einen Rückschlag dar. „Ich wäre gerne mal ein Weltcup-Rennen gelaufen. Aber das sind äußere Umstände, die man schweren Herzens akzeptieren muss. Und Lenzerheide war ein Tiefschlag“, sagt die 22-Jährige. Innerhalb des IBU-Cups wechselten sich gute und schlechte Ergebnisse ab – das Fazit bleibt durchwachsen.

„Es gibt überall Sachen, die man verbessern kann“

Allzu lange nachanalysieren möchte die beim Zoll Ski-Team angestellte Biathletin jedoch nicht. Denn nun ist der Sprung zu den „Erwachsenen“ vollzogen. Und obwohl Frühwirt schon seit drei Jahren als Profi startet, wird sich in den nächsten Wintern zeigen, ob es für einen Platz innerhalb der Weltklasse reicht und ob neben Einzelrennen Einsätze mit der deutschen Staffelauswahl realistisch sind.

Für dieses große Ziel will sie sich über den Sommer erneut bestmöglich vorbereiten. „Es gibt überall Sachen, die man verbessern kann. Ich habe im Laufbereich Rückstände, aber daran kann man arbeiten. Wenn man in die Weltspitze möchte, muss man den Trainingsumfang sukzessive steigern und technisch noch akkurater laufen“, blickt sie voraus.

Das alles geschieht unter der Leitung von Bernhard Kröll, der schon Magdalena Neuner und Laura Dahlmeier unter seinen Fittichen hatte. Seit 2017 trainiert sie am Skigau Werdenfels unter ihm. „Hier habe ich eine perfekte Betreuung“, freut sich Frühwirt. Dafür endet die gemeinsame Zeit mit Andreas „Andi“ Birnbacher, dem Trainer der Junioren-Nationalmannschaft. „Ihm habe ich viel zu verdanken“, sagt sie. Neben Idol Martina Glagow avanciert auch Dahlmeier zum Vorbild. Mit ihr war die Thüringerin schon in Trainingsgruppen zusammen aktiv. „Sie hat eine extreme Fokussierung auf das Wesentliche und sich auch mal getraut, Nein zu sagen“, so Frühwirt, die aber gleich einwirft, keine Doublette sein zu wollen. „Man muss schon seinen eigenen Weg finden und darf nicht zu sehr nach links und rechts schielen“. Wenn die Planung durch das Virus nicht völlig durcheinander gewirbelt wird, geht es ab Mai wieder straff voran. Gerade in den Sommermonaten sind 20 bis 25 Stunden Training in der Woche keine Seltenheit. Dann gilt es, sich zu quälen und auch Ausrufezeichen in Richtung der anderen deutschen Kaderathletinnen zu setzen. Schließlich gilt es, Konkurrentinnen wie Vanessa Hinz auf der Strecke zu schlagen. „Ich nehme die ganze Quälerei sicher nicht auf mich, um im Deutschland-Pokal aufzulaufen“, sagt Frühwirt.

Klar ist, dass sie in dieser Zeit wieder fernab der Heimat trainieren wird. Die Besuche in Tambach-Dietharz werden dann selten sein. Wird Frühwirt zur kompletten Bayerin? „In Wallgau gefällt es mir schon, die Leute hier haben mich sehr freundlich aufgenommen. Bei den innerdeutschen Rennen werde ich aber weiter für den SV Motor auflaufen“, stellt sie klar. So behält sie sich ein kleines Stück Heimatverbundenheit – im Idealfall auf dem Sprung in die erweiterte Weltspitze im kommenden Winter.