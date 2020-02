Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Black Dragons: Abschied und Endspiel

Die Nachricht schlug bei den Black Dragons und im Umfeld ein wie eine Bombe: Marcel Weise, Dauerbrenner im Drachentrikot und neben Oliver Otte der Einzige mit über 500 Spielen für die Erfurter, beendet zum Saisonende seine Karriere. „Das ist eine rein private Entscheidung. Eishockey-Oberliga ist, neben Beruf und Familie, ein immenser Aufwand. Das geht an die Grenze und ich möchte künftig mehr Zeit für die Familie haben“, begründete der 34-jährige Sturmführer der jungen dritten Reihe seine Entscheidung. Und fügte ergriffen an: „Die Entscheidung war sehr schwierig. Mein Herz schlägt für den Verein, aber für meinen Sohn will ich einfach als Papa noch mehr da sein.“

Am Mittwoch teilte Publikumsliebling Weise, von allen „Selly“ genannt, den Entschluss der Mannschaft mit. Die einzige Frage, die noch offen ist, ist diejenige, ob für ihn am Ende 529 Spiele für die Black Dragons zu Buche stehen, oder ein paar mehr. Diese Frage dürfte sich schon am Freitagabend beantworten. Dann sind die Erfurter in der Oberliga Nord beim Tabellenzehnten Moskitos Essen zu Gast. Die Essener, auf dem letzten, von den Drachen anvisierten Pre-Playoff-Platz stehend, haben aktuell fünf Punkte Vorsprung und das leichtere Restprogramm, andererseits aber schon ein Spiel mehr absolviert. De facto heißt das: Gewinnen die Erfurter, haben sie den Einzug in die Pre-Playoffs wieder selbst in der Hand. Gewinnt Essen, haben die Moskitos Rang zehn quasi sicher. Das Selbstvertrauen ist bei beiden Teams ordentlich ramponiert: Essen gewann von den letzten neun Spielen nur eins, die Drachen haben acht Spiele in Folge verloren. Marcel Weise verbreitete bei seiner Abschiedsrede am Mittwoch Zuversicht: „Ich glaube daran, dass wir es schaffen und hoffe, jeder tut das.“ Freitag, 20 Uhr: Moskitos Essen – Black Dragons Erfurt. Sonntag, 16 Uhr: Black Dragons Erfurt – Hannover Indians.