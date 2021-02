Black Dragons Erfurt: Angstgegner gibt’s nicht mehr

Erfurt Bis zum 5. April müssen die zuletzt dreimal in Folge siegreichen Drachen in der Eishockey-Oberliga Nord noch 22 Spiele bestreiten und peilen den direkten Playoff-Einzug an

Der nächste Angstgegner fiel am Sonntag dem neuen Selbstverständnis der TecArt Black Dragons zum Opfer. Wie zuvor schon Meister Tilburg und Ostrivale Rostock, in deren Hallen es für die Erfurter in den letzten Jahren nie etwas zu holen gab. Den Herner EV konnten sie, egal ob daheim oder auswärts, ganz und gar erst einmal seit der gemeinsamen Vereinszugehörigkeit in der Eishockey-Oberliga Nord bezwingen: in der Saison 2013/14, noch mit ihrem tollen kanadischen Sturmduo Adam Sergerie und Ryan Olidis, siegten sie wie am Sonntag nach Verlängerung.