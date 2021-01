Black Dragons müssen sich weiter gedulden

Erfurt Der Erfurter Eishockey-Oberligist kann am Mittwoch noch nicht wieder in die Saison einsteigen, hofft aber, dass seine zuletzt Coronainfizierten für das Heimspiel am Freitag einsatzfähig sind.

Der für Mittwoch in Leipzig angepeilte Wiedereinstieg der TecArt Black Dragons in die Eishockey-Oberliga Nord verzögert sich. Wie der EHC Erfurt am Montag mittteilte, seien zwar nur noch zwei der ursprünglich acht Spieler coronapositiv, doch die anderen sechs seien nach eingehender ärztlicher Untersuchung noch nicht fit genug, um bedenkenlos spielen zu können. Deshalb wird das Mittwochspiel abgesagt, die Drachen hoffen, am Freitag zuhause gegen Hamburg drei Wochen nach dem 15. endlich ihr 16. Saisonspiel austragen zu können. Bis dahin werden die betreffenden Spieler weiter täglich ärztlich untersucht.