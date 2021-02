Geburtstags- statt Gastgeschenk: Felix Schümann (in Schwarz in der Mitte) erzielte drei Tage nach seinem 30. Geburtstag das wichtige 2:0 für die Black Dragons.

Black Dragons: Vierter Sieg in Folge und nachträgliches Geschenk zum 30.

Felix Schümann beschenkte sich selbst nachträglich – und damit letztlich auch die TecArt Black Dragons mit ihrem vierten Sieg in Folge in der Eishockey-Oberliga Nord. Drei Tage nach seinem 30. Geburtstag erzielte Schümann, seit sechs Jahren in Erfurt und damit einer der dienstältesten Drachen, das wichtige 2:0 (35.). Er stand goldrichtig, als Kyle Beachs Fernschuss – Absicht oder Zufall? – vorbei ging und von der Bande zum letztjährigen Kapitän prallte.