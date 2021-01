Black Dragons wollen ab Montag wieder aufs Eis

Erfurt Corona-Infizierte vor Rückkehr in den Kader des Eishockey-Oberligisten. Am Montag entscheidet sich, wann das Team wieder spielen kann.

Hoffend und bangend warten die Verantwortlichen des EHC Erfurt auf das Laborergebnis. Die acht Spieler des Eishockey-Oberligisten TecArt Black Dragons und ihr Headcoach Raphael Joly, die sich allesamt mit dem Coronavirus infiziert hatten, wurden am Freitag nochmals einem PCR-Test unterzogen. Fällt dieser negativ aus, wird Mannschaftsarzt Dr. Tobias Ulonska am Montag einen abschließenden Check durchführen. Gibt Ulonska sein Okay, dürfen die Genesenen direkt am Montag mit den Teamkollegen wieder aufs Eis. Dann könnten die Drachen mit dem Auswärtsspiel bei den Icefighters Leipzig – die Leipziger hatten einer Verschiebung von Dienstag auf Mittwoch zugestimmt – wieder in die Oberliga Nord einsteigen.

„Momentan würde ich die Chance darauf auf 50 Prozent beziffern“, sagte Erfurts sportlicher Leiter Henry Tews. „Wir werden nicht das geringste gesundheitliche Risiko eingehen. Zumindest die Hälfte der acht Spieler sollte die ärztliche Freigabe erhalten, damit wir das Leipzig-Spiel antreten.“ Da die Symptome bei den infizierten Spielern sehr unterschiedlich waren – einige merkten überhaupt nichts, einige durchlebten Fieber und Schüttelfrost – sei noch nicht zu prognostizieren, wie die ärztliche Einschätzung ausfällt.

Schwieriges Programm gegen Fünften, Vierten und Ersten wartet

Sollten die Drachen nächste Woche wieder spielfähig sein, erwartet sie direkt ein schwieriges Programm: Nach dem Mittwochspiel beim Fünften Leipzig empfangen sie am Freitag den Vierten Hamburg und am Sonntag Spitzenreiter Hannover Scorpions. „Aber das bereitet uns keine Sorgen“, meinte Tews. „Die Jungs haben vor niemandem Angst und wollen einfach wieder Eishockey spielen.“