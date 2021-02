Blue Volleys beweisen Nervenstärke im Tiebreak

Gotha Mit zwei 3:2-Siegen über Freiburg und Mühldorf setzt sich der Volleyball-Zweitligist aus Gotha in der Tabelle oben fest

Als gleich der erste der fünf Matchbälle zum 15:9 sein Ziel fand, kannte die Erleichterung bei den Blue Volleys aus Gotha keine Grenzen mehr. Wie schon am Samstag gegen Freiburg musste das Team von Trainer Jonas Kronseder über die volle Distanz gehen, um die zwei Punkte in der Ernestiner Sporthalle zu behalten. Doch obwohl sich der TSV Mühldorf, in der Vorwoche von den Gothaern noch mit 3:0 bezwungen, großartig wehrte, waren es die Gastgeber, die über den längeren Atem verfügten.