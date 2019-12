Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Blue Volleys Gotha: Der siebte Streich

Die Blue Volleys Gotha sorgen in der zweiten Bundesliga Süd weiter für Furore. Am Sonntagnachmittag gewann das Team von Trainer Jonas Kronseder das Topspiel gegen den SV Schwaig verdient mit 3:1 (17, 15, -24, 22) und bestätigte die starke Form der letzten Wochen. Der siebte Sieg in Serie. Lohn ist Platz zwei, mit nur einen Zähler hinter dem SSC Karlsruhe, zudem überholten die Gothaer den Kontrahenten in der Tabelle.

Vor ausverkauftem Haus avancierte Marcel Herrmann zum Gewinner unter Gewinnern. Der Routinier, der nach der letzten Saison eigentlich kürzertrat und nur noch in der zweiten Mannschaft in der Thüringenliga aktiv ist, wurde von Kronseder kurzfristig ins Team berufen und nach Spielende als wertvollster Gothaer Spieler geehrt.

Da hielt es die 300 Zuschauer schon lange nicht mehr auf den Sitzen. Frenetisch feierten sie ihr Team, welches in dieser Saison bisher so überzeugt. Bereits der erste Satz verlief so ganz nach dem Geschmack der Gastgeber. Rasch hatten sich die Blue Volleys einen 4:0-Vorsprung erspielt, Schwaig nahm die schnelle Auszeit. Am Spielgeschehen änderte dies aber nichts. Über die Stationen 8:2, 16:8 und 21:13 ging der Satz nach Gotha.

Ähnlich dominant agierten die Gastgeber im zweiten Durchgang, während Schwaig einfach nicht ins Spiel fand. Aus einem 1:2 wurde ein 6:2, die Gäste nahmen erneut eine Auszeit. Doch der VC-Express lief weiter wie ein Uhrenwerk. Immer größer wurde der Vorsprung, beim 24:15 verwandelte Gotha seinen Satzball zur 2:0-Führung.

Erst danach wurde das Duell ausgeglichener, die Blue Volleys rannten im dritten Satz zumeist einem Rückstand hinterher, konnten zwar den ersten Satzball abwehren, gaben dann aber dennoch mit 24:26 ab. Auswirkungen hatte dies auf das Team nicht. Das gewachsene Selbstbewusstsein der letzten Wochen machte sich im vierten Satz bemerkbar. Als es 24:21 stand, wussten alle: Das reicht zum Sieg.