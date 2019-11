Ohne Schlitten kann Bob-Olympiasieger André Lange (46) einfach nicht sein. Aktuell bereitet Thüringens Wintersport-Legende gemeinsam mit seinem kanadischen Kollegen Pierre Lüders die chinesische Bob-Nationalmannschaft auf die Olympischen Spiele 2022 in Peking vor.

Ni hao (chinesisch Hallo/d.A.). Herr Lange, wo erwische ich Sie denn gerade?

In Lake Placid in den USA. Hier ist schon richtig Winter. Nachts unter minus zehn Grad. Nach dem Training auf den deutschen Bahnen, bereiten wir uns dort auf die hier Anfang Dezember beginnende Weltcupsaison vor.

Wie steht es um Ihr Chinesisch?

Hallo – ja das verstehe ich gerade noch. Aber wir sprechen hier englisch miteinander. Das geht überraschend gut, auch wenn der liebe Gott mit mir um Sprachen einen großen Bogen gemacht hat.

Wie groß ist die Truppe?

Wir haben 25 Sportler, darunter drei Piloten und drei Pilotinnen.

Können Sie sie alle wirklich unterscheiden?

(Lacht). Ja, nach knapp zwei Jahren klappt das inzwischen. Die Namen sind auch nicht so schwer.

Wie kam es zu dem Engagement?

Mein früherer kanadischer Kollege Pierre Lüders hatte mich damals angerufen, ob ich Zeit und Lust hätte. Mein Vertrag in Südkorea, wo ich den Rodlern geholfen habe, endete nach den Winterspielen in Pyeongchang. In Deutschland ergab sich nichts. Ich habe das dann mit meiner Familie alles in Ruhe besprochen und dann zugesagt.

Ihr ehemaliger Konkurrent Lüders ist der Cheftrainer. Wie klappt die Zusammenarbeit?

Auch wenn es manche nicht glauben wollen – wie der Arsch auf den Eimer. Wir sind beide Fachleute, extrem fokussiert, um Erfolg zu haben. Pierre ist der Headcoach, der alles organisiert. Ich bin der Bahntrainer, der sich um das Fahren kümmert. Es ist eine tolle Zusammenarbeit. Pierres Familie stammt ja aus Deutschland und er spricht auch deutsch. Das hilft manchmal.

Die Chinesen wollen sicher Erfolge sehen. Gibt es Druck?

Es ist ein sehr langer Weg, um erfolgreiche Piloten auszubilden. Natürlich hätten die Chinesen gern eine Medaille in drei Jahren bei den Olympischen Spielen daheim. Aber das wird natürlich sehr schwer. Die meisten Sportler sind jetzt die vierte Saison auf dem Eis. Wir haben jetzt noch mal mit dem Urschleim angefangen und das hat sich bezahlt gemacht. Zuletzt in Altenberg auf dieser schwierigen Bahn ist keiner auf die Nase gefallen. Ich klopfe mal auf Holz, dass das so bleibt.

Was zeichnet ihre chinesischen Anfänger aus?

Beim Talent für das Bobfahren gibt es keine Unterscheide zu europäischen oder amerikanischen Athleten. Chinesen sind enorm wissbegierig und diszipliniert. Für einen Trainer ist das ein Traum: Sie machen wirklich, was du sagst.

Ist das Team technisch perfekt ausgerüstet?

Ja schon. Wir bekommen, was wir brauchen. Zudem haben wir zwei erfahrene Schweizer Techniker. Aber unsere Piloten benötigen noch nicht die schnellsten Schlitten und Kufen. Denn was nützt dir ein Ferrari, wenn du ihn noch nicht beherrschen kannst.

Werden Sie bei der WM im Februar in Altenberg starten?

Das ist noch offen. Zuletzt waren wir in Whistler bei der WM dabei. Wir fahren erst mal die Ranglistenrennen für die Qualifikation, starten auch im Weltcup – je nachdem wie es in unsere Reiseroute passt. Die Ausbildung des Teams ist immer noch das wichtigste Ziel.

Wann wird die Olympia-Bahn in der Nähe von Peking fertig sein?

Die Homologierung, also die technische Abnahme, ist für März 2020 terminiert. Ich denke, im nächsten Winter trainieren wir dort. Bei einem Land, das den größten Flughafen der Welt in vier Jahren baut, mache ich mir keine Sorgen, dass alles rechtzeitig fertig wird.

Ihre Frau Ariane Friedrich, die ehemalige Hochspringerin, und die gemeinsame Tochter Amy sind zuhause in Kirchheim bei Arnstadt. Wann sehen Sie sie wieder?

Erst Mitte Dezember. Der Abschied fällt immer schwer. Aber das ist das Geschäft. Aber wir kennen das beide als Sportler.

Essen sie gern chinesisch?

Ich mag das asiatische Essen schon immer gern. Aber die Thüringer Küche bleibt, wie man an mir sieht, die Nummer eins.

Immerhin erwischen Sie im Dezember den Weihnachtsmarkt noch?

Ja, dann sind wir in Berchtesgaden auf der Bahn am Königssee. Da probiere ich dann mal einen bayrischen Weihnachtsmarkt aus.

Vor dreißig Jahren fiel die Mauer. Sie waren damals 16 Jahre alt und Rodler. Was erzählen Sie, wenn sie jetzt in der weiten Welt sind und darauf angesprochen werden?

Dass ich mich hier in Lake Placid ins Auto setzen kann, und fahren kann, wohin ich will. Dass ich mit einem deutschen Pass einfach reisen kann. Meine chinesischen Sportler haben es da nicht so leicht. Dass ich eine tolle Sportkarriere hatte. Dass ich heute nicht unter der Brücke sitze und immer wieder tolle Jobs bekommen habe, die mir Spaß machen. Oft stand die Tür offen, durch die ich gegangen bin. Doch manchmal muss man die Türen im Leben auch selbst öffnen.