Bobfahrer Alexander Rödiger ist nun Waldbademeister

Oberhof. Mit einem der weltbesten Bob-Anschieber kann man nun im Wald baden. Nach zwei Knieoperationen will sich der Bobfahrer für eines der deutschen Teams anbieten.

Wenn Alexander Rödiger mit dem Schlitten die Eisbahn herunter rauscht, befindet er sich für ein paar Sekunden wie im Tunnel. Nun hat er als einer der weltbesten Bob-Anschieber einen Weg gefunden, auch abseits der Eisschlange in eine andere Welt abzutauchen. Der 35 Jahre alte Sportsoldat aus Oberhof ist seit diesem Sommer als Waldbadmeister unterwegs und bietet gestressten Menschen Kurse an, um in der Natur vom Alltag abzuschalten.