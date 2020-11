Boxweltmeisterin hilft Migrantinnen: „Integration durch Sport funktioniert“

Die meisten würden, nett formuliert, 2020 als ein ziemlich bescheidenes Jahr bezeichnen. Nicht so Nikolina Orlovic. Die 33-Jährige, die unter dem Kampfnamen Nikki Adler bereits sechsmal Boxweltmeisterin war, ist von Haus aus eine Frohnatur, die das Leben stets positiv sieht. Dennoch liegt es nicht in erster Linie daran, dass sie sagt: „Es war ein tolles Jahr!“

Das, was ihr trotz Corona so viel Freude bereitet hat, war ihre Arbeit als Fachkraft für Integration durch Sport in Erfurt. Im März begann sie mit ihrer Tätigkeit beim Stadtsportbund. Weil da aber die Pandemie Deutschland erreichte, war sie in den ersten Monaten damit beschäftigt, ihre Sportkurse für Frauen und Kinder, vorwiegend mit Migrationshintergrund, zu organisieren und vorzubereiten. „Nach dem Lockdown sollte es schließlich gleich losgehen“, so die gebürtige Augsburgerin mit kroatischen Wurzeln.

Job und Praktikum vermittelt

Im Juni konnten die Kurse dann endlich starten. Ihr Fitnessboxen für Migrantinnen im Zentrum für Integration und Migration (ZIM) wurde so gut angenommen, dass aus dem einen geplanten Kurs pro Woche schnell zwei und schließlich sogar vier wurden. Rund 50 Frauen aus Syrien, Irak, Afghanistan und anderen kriegsgeplagten Ländern powern sich jede Woche unter Orlovics professioneller Anleitung aus. Um möglichst viel Abwechslung zu bieten, baut sie Woche für Woche andere Elemente in ihre Kurse ein, etwa aus dem Pilates oder Yoga.

Doch nicht nur der Sport steht bei den Kursen der sympathischen und schlagkräftigen Blondine im Vordergrund. „Viele Frauen sind anfangs noch ängstlich und verschlossen. Der Sport ist ein Mittel, dass sie sich öffnen. Einige kommen eine Stunde vor dem Kurs oder bleiben eine Stunde länger, einfach, weil sie reden wollen“, erzählt Orlovic.

Sie ist beeindruckt von der Willenskraft ihrer Schützlinge. Eine Syrerin, die in ihrer Heimat viele Jahre lang Zahnärztin war, will diesen Beruf allen bürokratischen Hürden zum Trotz auch in Deutschland ausüben. Mit Orlovics Hilfe konnte sie ein Praktikum in einer Praxis absolvieren und ist nun in einem medizinischen Fortbildungskurs. Eine andere Syrerin bewarb sich, von Orlovic ermutigt, für eine Teilzeitstelle als Familienbetreuerin und bekam den Zuschlag. „Mitzuerleben, wie sie bei mir aufblühen und sich Dinge zutrauen, ist die pure Freude“, sagt die Kursleiterin. Die Frauen bedanken sich auf ihre Art, etwa indem sie ihr Essen mitbringen.

Weil Orlovic auch ein Herz für Kinder hat, was sie unter anderem mit der Gründung einer Boxschule im südafrikanischen Elandsdoorn bewies, gibt sie neben ihren Angeboten im ZIM noch einen Sportkurs in einer Erfurter Kita. Auch hier waren die Plätze schnell belegt. Und zweimal pro Woche füllen noch Sportkurse für das Karate Dojo Chikara-Club ihren Kalender.

Orlovic peilt siebten WM-Titel an

Dank der Hilfe von Chikara-Trainer Swen Sattler, der sie selbst schon bei ihrer Kampfvorbereitung trainiert hat, kann Orlovic ihre Kurse während des zweiten Lockdowns auch online anbieten. „Das ist gar nicht so schlecht. Da können die Frauen zusammen mit ihren Kindern mitmachen“, sagt sie, ganz Optimistin. Nach mehreren Monaten ereignis- und erfolgreicher Arbeit ist die Wahl-Erfurterin überzeugt: „Ich habe viel gelernt und gezeigt, dass Integration durch Sport funktioniert.“

Am Montagmorgen war Nikolina Orlovic dann doch mal kurz traurig. Da wurde ihr mitgeteilt, dass ihre Stelle wahrscheinlich am 31. Dezember endet und nicht verlängert wird. Doch wie es ihrem Naturell entspricht, blickte sie kurz darauf schon wieder positiv in die Zukunft: „Ich versuche dafür zu sorgen, dass die Kurse weiterlaufen. Und ich werde mich dann im neuen Jahr meiner Boxschule in Südafrika und auch wieder meiner Sportkarriere widmen.“ Sie ist fest davon überzeugt, dass sie noch ein siebtes Mal Weltmeisterin werden kann.