Carl Diem warb einst mit Vortrag beim Weimarer Großherzog

Die Eisbahn auf dem Theaterplatz hat in Weimar Tradition, auch wenn sie in diesem Winter coronabedingt fehlte.

Corona verhinderte auch in diesem Winter die traditionelle Eislaufbahn zu Füßen vom Goethe- und-Schiller-Denkmal auf dem Theaterplatz. Das schlittschuhlaufende Volk hätte Goethe sicher gefreut, kann man ihn doch als einen der „Väter des Eislaufs“ in Weimar ansehen. Seine Schlittschuhläufe auf dem Schwanseeteich sind sogar in die Literatur eingegangen. In seinen Tagebüchern 1796, in „Dichtung und Wahrheit“ und an anderen Stellen hat er das Eislaufen für die Nachwelt zu Papier gebracht. Wer den „Blog“ der Klassik Stiftung verfolgt, findet dort einen ausführlichen Beitrag dazu.