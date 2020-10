Als Dennis Slamar den letzten Ball in der Nachspielzeit an den Cottbuser Pfosten knallte, vergruben die Jenaer das Gesicht in den Händen. Ein denkwürdiges Spiel fand kein Happy End für den FC Carl Zeiss. Energies Regionalliga-Kicker bejubelten einen am Ende glücklichen 2:1 (2:0)-Sieg in Thüringen.

Die Jenaer zeigten an dem Tag, als der neue Corona-Lockdown auch für den Sport beschlossen wurde, zwei völlig verschiedene Gesichter. Zunächst hatten die Jenaer trotz sechs Siegen in Folge Blei in den Schuhen. „Wir sind einfach nicht da gewesen“, meinte Innenverteidiger Marius Grösch. Mit ihm waren die Cottbuser zuvor mehrfach Karussell gefahren, auch weil seine Vorderleute nicht entschlossen nach hinten arbeiteten. 0:2 hieß es zur Pause nach den Treffern von Brügmann (33.) und Gladrow (37.). Als dann auch noch Bergmann mit Rot vom Feld musste, gab keiner mehr einen Pfifferling auf Jena. Feldverweis eine zu harte Entscheidung Der Feldverweis war eine viel zu harte Entscheidung. Der bis dahin schwach agierende Bergmann hatte bei einem Zusammenstoß mit dem Ex-Jenaer Niclas Erlbeck den Schutzarm hochgezogen und setzte seinen Cottbuser Gegenspieler so k.o. „Ich war kurz weg und habe die Rote Karte gar nicht mitbekommen. Das war aber sicher kein Feldverweis“, so Erlbeck, um den sich Bergmann nach dem unbeabsichtigten Foul sofort kümmerte. Auch für Jenas Trainer Dirk Kunert war der Platzverweis eine „viel zu harte“ Entscheidung. Dafür hatte Kunert andere Kritikpunkte am eigenen Team nach der ersten Hälfte vorzubringen. „Da war kein Tempo, kein Druck und ich weiß nicht warum“, sagte Kunert. Nach dem Wechsel aber erlebten die 250 vom Gesundheitsamt gestatteten Fans eine wundersame Wandlung. Plötzlich wirkte Cottbus trotz Überzahl merkwürdig paralysiert und der FC Carl Zeiss stürmte mit neuem Personal. Ein halbes Dutzend hundertprozentiger Torchancen standen am Ende auf dem Zettel. „Wir haben da echte Moral gezeigt“, fand Marius Grösch nach der Niederlage etwas Trost im starken Auftreten nach der Pause. Zwölf Punkte Rückstand zur Spitze Jena hatte nichts zu verlieren und demonstrierte die Stärken, die sie in den letzten Wochen ausgezeichnet hatten. „Unsere Chancen hätten sogar noch zum Sieg reichen müssen“, sagte Coach Kunert. Doch das Glück hatten die Cottbuser mit ihrem starken Keeper Stahl an diesem Abend schier gepachtet. So ist die Jagd auf Viktoria Berlin erstmal abgeblasen. Kaum aufholbare zwölf Punkte beträgt der Rückstand vor den Spiel beim Tabellenzweiten Altglienicke. Das Match soll am Sonntag in Berlin stattfinden. Im Gegensatz zu Viktorias Partie gegen Lok Leipzig. Bei den Berlinern sind Corona-Fälle aufgetreten. Ab Montag wird der Nordostdeutsche Fußball-Verband den Spielbetrieb einstellen und den behördlichen Anordnungen folgen. FC Carl Zeiss Jena: Schau spricht sich für Saisonfortsetzung aus

Mehr vom FC Carl Zeiss Jena Altglienicke – Jena, Sonntag 13.30 Uhr