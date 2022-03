Corona: THC-Spiel gegen Blomberg abgesagt

Jennifer Rode (im Duell mit Leverkusens Zoe Sprengers und Naina Klein/rechts) greift mit ihrem THC infolge der Absage der Samstagspartie erst am Mittwoch in einer Woche ins Geschehen ein.

Erfurt. Infolge von mehreren Coronafällen bei der HSG Blomberg-Lippe sind die Handballerinnen des Thüringer HC am Samstag spielfrei.

Der Thüringer HC hat in der Handball-Bundesliga der Frauen am Wochenende spielfrei. Die für Samstag terminierte Partie gegen die HSG Blomberg-Lippe muss aufgrund von Coronafällen bei den Gästen abgesagt werden.

Der Anruf sei am Dienstagvormittag gekommen, berichtete THC-Manager Maik Schenk. Von einer Reihe von Infektionen in Verbindung mit Erkrankungen soll bei den Ostwestfalen die Rede gewesen sein, weshalb die Handball-Bundesliga Frauen (HBF) entschied, die Partie zu verlegen.

Ein Nachholtermin ist offen. Im Gespräch ist ein Mittwoch Mitte April. Die bereits erworbenen Karten behalten ihre Gültigkeit. Das nächste Spiel des Thüringer HC ist so am kommenden Mittwoch in einer Woche. Dann ist Buxtehude in der Salza-Halle zu Gast (19.30 Uhr). Die seit Anfang März gültige Infektionsschutzverordnung erlaubt gegenwärtig, dass rund 1200 Zuschauer hereingelassen werden können.