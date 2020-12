Dachverband entscheidet über Corona-Präzedenzfall

Bis Mittwochabend war Jens Pirskowitz, Vereinsvorsitzender des FSV Drei Gleichen Mühlberg, damit beschäftigt, die letzten Formulare für die Berufung auszuarbeiten und zu komplettieren. Die Dokumente gehen an den Thüringer Fußball-Verband, der sich in der nun zweiten Instanz mit einem schwierigen Fall auseinandersetzen muss: Wie ist ein Spiel zu werten, welches durch Coronafälle von Seiten der betroffenen Mannschaft abgesagt wurde?

Beim KFA Westthüringen war man gleich zweimal der Ansicht, dass die Partien nicht ohne weiteres hätten abgesagt werden dürfen. Sowohl die Staffelleiter als auch nach dem Widerspruch das Sportgericht unter der Leitung von Horst Brenn werteten die drei ausgefallenen Duelle in der Kreisoberliga sowie der 1. Kreisklasse jeweils mit 0:2 Toren und drei verlorenen Punkten gegen die SG Drei Gleichen, zu der neben Mühlberg auch der SV Wandersleben gehört. Zudem muss die SG pro Spiel 30 Euro Strafe zahlen.

„Wir haben mit dem Urteil schon gerechnet und uns nach der Verkündigung am Montag zusammengesetzt. Aus unserer Sicht haben wir alle notwendigen Dinge getan, die beim Aufkommen eines positiven Coronafalls notwendig waren. Wir haben ein Meldeformular ausgefüllt, uns sofort mit dem Gesundheitsamt in Verbindung gesetzt und die Gegner informiert“, sagt Pirskowitz, der hofft, dass das Sportgericht des Verbandsgericht TFV die Entscheidung des KFA Westthüringens überstimmt.

Es ist durchaus ein kniffliger Fall, den das Gericht bearbeiten muss. Denn je nach Auslegung ist sowohl die Seite des Vereins als auch die Wertung des KFA zu verstehen. Die SG Drei Gleichen ist sich keiner Schuld bewusst. So erläuterte man im Widerspruch erneut, dass die Gesundheit der Spieler, Trainer, Schiedsrichter und Zuschauer oberste Priorität besäße und man nicht das gesundheitliche Risiko verantworten wolle. Neben einem positiv getesteten Spieler gab es im Verein insgesamt sechs weitere Verdachtsfälle, die sich später als negativ herausstellten. Allerdings waren die Testergebnisse zum Zeitpunkt der Punktspiele noch nicht greifbar.

Der KFA Westthüringen argumentierte hingegen, dass ein Verein nicht eigenhändig Spiele absagen dürfe. Auch in den Leitlinien des TFV ist verankert, dass ein positiver Coronafall innerhalb eines Teams kein ausschlaggebender Punkt ist, Spiele nicht auszutragen oder zu verlegen. Zudem könne, wie Brenn in seiner Urteilsverkündung schrieb, „auch die angeführte Empfehlung des örtlichen Gesundheitsamtes für eine Spielabsage durch das Sportgericht nicht akzeptiert werden.“

„Wir haben leider keine schriftliche Handhabe des Gesundheitsamtes, sondern nur eine mündliche Empfehlung“, sagt Pirskowitz, der dennoch auf eine andere Auslegung der Fakten beim Verbandsgericht hofft. Im Gegensatz zur Einzelrichter-Entscheidung dürfte der Antrag diesmal als Versammlung besprochen werden – wahrscheinlich per Videokonferenz. Da der Ball momentan in ganz Thüringen ruht, scheint ein finales Urteil noch in diesem Jahr realistisch.