Damen vom SSV Saalfeld setzen Siegesserie fort

In der Handball-Landesliga setzen die Saalfelderinnen ihre Siegesserie auch im zweiten Spiel der Rückrunde fort. Gegen den HV Hermsdorf gab es – wie so oft in dieser Saison – einen sehr deutlichen Sieg, dieses Mal mit 37:18 (21:12).

In den ersten zehn Minuten der Partie sah es allerdings nicht danach aus. Grund dafür war vor allem eine löchrige Abwehr. Und so gab die Anzeigetafel gerade mal einen mageren Ein-Tore-Vorsprung für die Saalfelder aus (7:6). Erst danach kamen die SSV-Frauen besser ins Spiel und zogen auf 11:7 davon, ehe sich der Hermsdorfer Trainer nach 13 Minuten zu einer Auszeit gezwungen sah. Auch Christian Szotowski nutzte diese Auszeit um die Abwehr auf eine offensivere Variante umzustellen. Dies zeigte auch die gewünschte Wirkung. Ein ums andere Mal gelangen nun Ballgewinne, die in Kontertore verwandelt werden konnten. Auch im Positionsangriff hatte man gegen die recht zurückhaltende Abwehr der Gastgeberinnen mitunter leichtes Spiel. Vor allem Manuela Fröhlich und Kristin Heerwagen nutzten dies aus und erzielten einfache Tore aus dem Rückraum. Und so setzte man sich nach und nach deutlich ab.

Auch zu Beginn des zweiten Spielabschnitts taten sich die Saalfelderinnen wieder schwer. Nach gut zwölf Minuten konnte man den Vorsprung somit nur um zwei weitere Tore ausbauen (28:17). Doch dann kam nochmal Schwung ins Spiel der Gäste. Ohne ein Tor zuzulassen, gelangen selbst acht Tore, so dass es nach gut 53 Minuten 36:17 stand. Zwischenzeitlich hatte Christian Szotowski eine weitere Umstellung vorgenommen: Mit dem deutlichen Vorsprung im Rücken, agierten die Saalfelderinnen im Angriff mit sieben Feldspielerinnen und ohne Torhüter. Insgesamt klappte diese Variante schon besser als in vorangegangenen Partien. Den verletzungsbedingten Ausfall von Susanne Oertel und Peggy Pleyer konnten die Saalfelderinnen an diesem Tag gut kompensieren.

1. SSV Saalfeld: Altmann - Friedrich (4), Fröhlich, J. (5), Fröhlich, M. (9), Heerwagen (9), Kempe (2), Lutz (2), Pino, Simon (1), Ulke (5/3), Witter