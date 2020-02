Das Kaderturnier als Gradmesser im Schwarzatal

Von wegen, Boxen ist ein Hallensport: Gestern Vormittag, es ist kurz nach zehn Uhr, stehen zwei Hand voll junger Burschen, dick eingepackt, in Reihe und Glied vor dem Tribüne der Landessportschule Bad Blankenburg. Sie blicken grimmig drein. Kein Wunder: Es ist nasskalt, sieben Grad und es nieselt immer wieder. Doch es gibt kein Entrinnen: Nach einer kurzen lautstarken Trainer-Ansprache begeben sich die jungen Burschen zum Warmlaufen auf die 400-Meter-Runden. Danach geht es weiter, mit und ohne Box-Handschuhe. Ganze 90 Minuten lang.

Viertelfinal-Kämpfe am Freitag ab 17 Uhr

Die jungen Boxer aus Kasachstan sind die ersten ausländischen Akteure, die in der Nacht zum Donnerstag, wenige Stunden vor dem ersten Kampf beim 9. Kaderturnier des Thüringer Box-Verbandes für den Box-Nachwuchs am heutigen Abend ab 17 Uhr, in der Landessportschule in der Sport-Einrichtung am Eingang des Schwarzatales einchecken. Mehr als 240 Sportler aus sechs europäischen Ländern – neben Kasachstan werden Sportler aus den Niederlanden, Dänemark, Italien, der Schweiz und Tschechien erwartet – sowie zwölf Bundesländern haben ihr Kommen für die dreitägige, vom 1. SSV Saalfeld organisierte, Veranstaltung angekündigt. „Allein in der Jugend erwarten wir mehr als 100 Boxer“, sagt Lutz Grau, bei dem die organisatorischen Fäden für das Turnier zusammenlaufen. Dass hier das Gros der Starter zu finden ist, ist verständlich: Die jungen Faustkämpfer absolvieren hier ihre Qualifikation für die U 19-Europameisterschaft. Mit aussichtsreich im Rennen ist hier die Saalfelderin Annemarie Schierle, der von Grau sehr gute Chancen eingeräumt werden: „Sie wird sich qualifizieren“, ist sich Lutz Grau, der zugleich ihr Heimtrainer ist, sicher.

Abgesehen von dem Qualifikationsturnier dient das Kaderturnier für viele Sportler aber auch für die unmittelbare Vorbereitung auf nationale und internationale Wettkämpfe: „Es ist für die Boxer eine hervorragende Möglichkeit, echte Gegner in ihren Alters- und Gewichtsklassen zu finden“, sagt Lutz Grau. Seit mehreren Jahren hat das Kaderturnier einen sehr guten Ruf. „Wir beweisen immer wieder, dass wir in Thüringen gute Turniere organisieren können“, so Grau.

Aber auch in Thüringen selbst wird das Turnier gern als Gradmesser für die Vorbereitung auf die bevorstehenden Höhepunkt angenommen: Über 25 Kader-Boxer haben sich aus den Vereinen des Freistaates angekündigt. Darunter sind mit Kimberly Magnus, Maribel Schierle, Tim Krieckhahn und Eric Beyer auch vier Saalfelder. Sie wiederum treffen auf nationale Hoffnungsträger, die sich bereits bei internationalen Wettkämpfen bewährten: „Viele waren schon bei Europameisterschaften dabei“, sagt nicht ohne Stolz Lutz Grau.

Bis zu 1300 Übernachtungen in der Region

Insofern ist sportlich einiges an den drei Tagen zu erwarten. Aber auch wirtschaftlich ist das gesamte Turnier eine Hausnummer: „Wir kommen in den kommenden Tagen auf bis zu 1300 Übernachtungen in der Region“, rechnet Lutz Grau vor. Längst reichen die Kapazitäten in der Landessportschule nicht mehr aus, um alle Sportler, aber auch Betreuer und hier und da auch mitgereiste Eltern unterzubringen: Und so können sich auch einige umliegende Hotels und Pensionen über Buchungen freuen.

Der Aufenthalt in der Landessportschule ist für manche Verbände eines der jährlichen Höhepunkte. Und so schließt sich der gestrigen kasachischen Trainingseinheit auch gleich ein Fotoshooting an. Man will ja in der fast 5000 Kilometer entfernten Heimat zeigen, wo man hier in Thüringen gelandet ist. Da ist es fast egal, dass die jungen Burschen nach den schweißtreibenden 90 Minuten im regnerischen deutschen Winter nicht mehr wirklich fotogen aussehen. Aber für ein Lächeln reicht es dann doch noch.