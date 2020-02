Kommentar: Das Sinnbild der EHC-Kultur

Ein Stück Kultur geht verloren. Liest man die Kommentare der Drachenfans, könnte man meinen, ein Familienmitglied sei gestorben. Genauso mag es sich tatsächlich anfühlen für die eingefleischten Schlachtenbummler in den schwarzen Trikots, die jede Woche mit ihren Black Dragons mitfiebern, mitjubeln, mitleiden. Ihr „Selly“ war immer einer von ihnen. Egal, wie ein Spiel lief, egal, ob es mal wieder Niederlagen in Serie hagelte – Marcel Weise war immer da, zum Abklatschen nach dem Spiel, aber auch zur Stellungnahme bei kritischen Nachfragen. Mit seiner zugänglichen, kumpelhaften Art wurde er zum Publikumsliebling, zur Identifikationsfigur bei den Erfurter Eishockeyfans.

Es ist tatsächlich fraglich, wie viel familiäre Kultur dem EHC Erfurt ohne ihn noch erhalten bleibt. Er war das Sinnbild des hart arbeitenden Eishockey-Verrückten. Wortwörtlich, denn Weise war einer von denen, die sich trotz Berufsstress tagtäglich spätabends im Kraftraum oder auf dem Eis beim Training quälten, am Wochenende teils hunderte Kilometer zu Spielen fuhren, um am nächsten Morgen wieder an der Arbeit zu stehen.

Schon werden hinter vorgehaltener Hand Befürchtungen geäußert, dass andere seiner Couleur – ein Oliver Kämmerer, ein Paul Klein, ein Sebastian Hofmann – seinem Beispiel folgen und sich, zwischen Familie und Beruf, nicht weiter nahezu tagtäglich beim Eishockey, Leidenschaft hin oder her, aufreiben wollen. Die „Volksnähe“ der Mannschaft steht infrage.

Marcel Weise könnte das nun eigentlich egal sein. Ist es ihm aber nicht. Die Drachen bleiben seine Familie. Und er, auch ohne Helm und Schläger, ein Teil von ihr.

