Das wird ein anderes Spiel für den HSV Bad Blankenburg

Derbyzeit im Thüringer Viertliga-Handball: Der HSV Apolda empfängt den HSV Bad Blankenburg. Und Igor Ardan weiß: „Das wird am Sonntag ein ganz anderes Spiel als zu Saisonbeginn“, so der Trainer der Bad Blankenburger. Damals, am ersten Spieltag, überrannte der Aufsteiger die Gäste aus der Glockenstadt in der heimischen Landessportschule mit 28:16. Und heute? „Apolda ist gut in Form, das ist ein Derby, da wird die Tagesform entscheiden“, ist sich der Trainer des Tabellendritten sicher.

Insofern gehen die Blankenburger mit Respekt, aber schon mit der Hoffnung in das Spiel, den Hinspielerfolg zu wiederholen, wenn auch nicht so deutlich. „Außerdem haben wir etwas gut zu machen“, sagt Ardan mit Blick auf das vergangene Wochenende.

Da kassierten die HSV-Akteure beim 25:28 gegen den HC Einheit Plauen ihre bislang deutlichste Saisonniederlage in der Mitteldeutschen Oberliga. „Ich hoffe, die Jungs haben das Spiel vom letzten Wochenende schnell vergessen“, so Ardan, der natürlich mit einem positiven Erlebnis den Jahreswechsel begehen will.

Dabei haben die Gäste die Hoffnung, dass mit Tomas Zeman und Stefan Rempke zwei wichtige Leute wieder auf der Platte stehen, die in den vergangenen Wochen verletzungsbedingt fehlten. Zeman überraschte am vergangenen Wochenende in Plauen mit seinem Auftritt und zwei Toren nicht nur den Blankenburger Fan. Denn eigentlich, so war zu vermuten, zieht sich die Genesung des Tschechen noch ein, zwei Wochen länger hin. „Ich freue mich schon, dass beide wieder mit an Bord sind“, gibt Igor Ardan zu.

Verderben die Gäste den Apoldaern damit vielleicht auch ein wenig die Weihnachtsstimmung? Ein gemeinsames Weihnachtslied mit den Fans? Stollen für alle? – Patrick Schatz lächelt. Seine Mannschaft, so viel versichert er, habe sich für den eigenen Anhang etwas einfallen lassen. Schließlich sei die Unterstützung von den Rängen in den vergangenen Wochen durchaus eine Triebfeder des Erfolgs gewesen. Ein letztes Mal in diesem Kalenderjahr geht es nun noch einmal um Punkte in der Apoldaer Halle.

In Apolda hofft man auf den Beginn einer erfolgreichen Rückrunde. Allerdings: Das 16:28-Hinspielresultat wirkt bis heute nach im kollektiven Gedächtnis des HSV Apolda. Derlei Fiasko soll sich nicht wiederholen. Dafür hat sich Schatz die Gäste via Videostudium vorgenommen, Stärken und Schwächen herausgearbeitet – ohne die Angriffspunkte verraten zu wollen. Dass man gut vorbereitet sein wird, sollen die Bad Blankenburger auf dem Parkett zu spüren bekommen.

Den Gästen kommt übrigens die ungewöhnliche Anwurfzeit am kommenden Sonntag entgegen. „Das ist sicher für uns kein Nachteil“, so Ardan. 20 Uhr am Samstag, das wäre nicht so gut“, räumt der Gästetrainer ein. Das Spiel um 17 Uhr dagegen, das passe den Bad Blankenburgern durchaus. Und passen würde wohl auch ein Auswärtssieg. Der würde den Gästen einen entspannten Jahreswechsel bescheren. Und vielleicht geht da ja auch noch etwas in der Tabelle...