Den Besten winkt ein Platz im Schlotheimer Fußballinternat

Schlotheim Das Ostercamp des JFL Schlotheim soll in knapp einem Monat über die Bühne gehen. Die Verantwortlichen hoffen, dass das möglich ist.

"Feriengaudi und professionelle Bedingungen" verspricht das Fußball-Ostercamp des JFL Schlotheim vom 28. März bis 2. April. Doch in welcher angepassten Corona-Form und ob die jungen männlichen und weiblichen Kicker überhaupt in dieser Woche dribbeln, passen und schießen werden können, steht noch in den Sternen. "Die Chancen stehen momentan bei 50 zu 50", erklärt Geschäftsführer Johannes Zachar.