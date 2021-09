Am Ende stand die Qualifikation für die 2. Bundesliga und den Uefa-Cup. Die 40. und letzte Saison der DDR-Fußball-Oberliga 1990/91 war für den FC Rot-Weiß Erfurt zugleich die erfolgreichste. In unserer Serie blicken wir mit Protagonisten von einst zurück. Heute: Organisationsleiter Rainer Stops (71), der die Europapokal-Premiere standesgemäß einläutete – per Flug nach Groningen.