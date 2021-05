Der scharfe Start kommt beim TV „Am Saalebogen“ erst noch

Vereinschef Gunther Batzke (rechts) mit seinem Stellvertreter Carlo Sergioli im November 2019 kurz nach der Eröffnung der Tennishalle im Heinepark. In der neuen Tennishalle des TV Am Saalebogen darf derzeit noch kein Tennis gespielt werden, dafür steht der Verein auf dem Außengelände in den Startlöchern.

Rudolstadt. Wie man sich beim TV „Am Saalebogen“ in Rudolstadt auf einen möglichen Punktspielstart vorbereitet

Tennisspieler sind mitunter hart im Nehmen: Vor einiger Zeit, es war noch Winter und gerade einmal zwei Grad Celsius „warm“, schlägt Gunther Batzke einige Bälle über das Netz der Anlage des TV „Am Saalebogen“ in Rudolstadt.

„Die Temperaturen haben mich gar nicht so gestört, wenngleich es bei wärmeren Temperaturen natürlich viel angenehmer ist“, sagt der Chef des Tennisvereins in der Saalestadt. Aber was tut man sich nicht alles an, wenn man seinen geliebten Sport ausüben will.

Die Temperaturen sind seitdem gestiegen und die gelben Filzbälle fliegen schon wieder öfter über die Plätze. Auch in Rudolstadt. Denn die Tennisspieler gehören zu jenen Akteuren, die als Individualsportler seit einiger Zeit zumindest dosiert wieder so etwas wie ein normales Training absolvieren dürfen. „Wir spielen seit März wieder intensiver“, sagt Batzke.

Aktuell allerdings nur auf den einen Kunstrasenplatz, weil die Sandplätze noch einer Grundinstandsetzung unterzogen werden. Aber in ein paar Tagen soll auch hier der Trainingsbetrieb aufgenommen werden.

In der Halle brummte der Laden

Dabei erinnert in diesen Tagen bei den Tennisspielern vieles an den ersten Lockdown im vergangenen Jahr: Auch derzeit darf man nur einzeln gegeneinander antreten, Doppel sind quasi verboten. Das Training darf zudem nur im Freien stattfinden.

Ärgerlich ist das aus Sicht der Tennisspieler vor allem vor dem Hintergrund, dass Ende 2019 erst eine neue Tennishalle auf dem Areal des Vereins eröffnet wurde. Bevor im November der Hallensport pauschal verboten wurde, brummte hier der Laden, war die Nachfrage nach Trainingszeiten auch von auswärtigen Sportlern enorm hoch. Heute fliegt hier, unter dem Dach, zunächst aber einmal gar kein Tennisball.

Große Eile bei der Vorbereitung auf die Punktspielsaison hat man derweil bei den Tennisspielern nicht: „Der Punktspielstart ist schon nach hinten verschoben, soll eigentlich Ende Mai beginnen“, sagt Gunther Batzke. Der Glaube daran, dass das auch passiert, ist allerdings gering: „Das ist für mich derzeit schwer vorstellbar“, so der Vereinschef. Gut möglich, dass es im sommer eher vermehrt nur zu Turnieren kommt.

Dennoch: Wenn sämtliche Plätze nach der umfassenden Sanierung fertig sind, soll es wieder feste Trainingszeiten für die verschiedenen Altersklassen geben. Und natürlich werden auch die aktiven Tennisspielern so trainieren, wie es ein bevorstehender Punktspielbeginn erfordern würde: „Die Aktiven sind hier zwei, drei Mal die Woche“, erzählt Carlo Sergioli, der zweite Vorsitzende des Vereins. Zudem soll ein Kindertraining, wie es die aktuelle Verordnung erlaubt, auf die anderen Wochentage verteilt, ermöglicht werden. Und so werde praktisch an jedem Tag der Woche das Tennisspielen möglich sein, wenngleich eben immer nur Eins-gegen-eins.

Mit der Wiederaufnahme des Trainings hofft man währenddessen auch, dass die Mitgliederzahlen weiterhin stabil bleiben. Klar, es gibt immer ein bisschen Fluktuation, aber die Zahlen seien gleichbleibend, betont Batzke.

Wenn jetzt die Plätze wieder bespielbar sind, dürften auch wieder mehr Spieler ihre Rackets aus dem Schrank holen. Denn auch das Wetter ist jetzt immer häufiger auf der Seite der Tennisspieler: Die Temperaturen jedenfalls liegen ja bereits jetzt im Frühjahr immer im zweistelligen Bereich. Und nicht mehr bei fröstelnden zwei Grad Celsius.