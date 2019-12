Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Dezimierte Löwen erleiden die elfte Niederlage

Zwei Zahlen stachen besonders ins Auge. Beim FC Bayern Basketball II stand eine 22, bei den Basketball-Löwen Erfurt eine 6. Nicht selten sind die Offensivrebounds in dieser Sportart mitentscheidend für den Ausgang eines Spiels – erst recht, wenn ein Team so viele mehr holt als das andere. Denn daraus ergeben sich immer wieder zweite Möglichkeiten zum Korberfolg. So war es auch diesmal: Die Münchner gewann das Rückspiel gegen die Löwen mit 87:72, nachdem sie eine Woche zuvor bereits in Erfurt die Oberhand behalten hatten.

Zugleich brachte die geringe Zahl der gesicherten Abpraller am gegnerischen Korb die Erfurter Personalmisere zum Ausdruck. Mit Tobias Bode und Robert Franklin fehlten Löwen-Coach Florian Gut seine beiden besten Rebounder, mit Lorenz Schiller ein weiterer großgewachsener Spieler verletzungsbedingt. Dennoch hielten die Gäste wie im Hinspiel das Geschehen in der ersten Halbzeit weitestgehend offen. Nach dem ersten Viertel lagen sie lediglich mit 18:20 zurück, zur Halbzeit waren sie mit 36:43 noch immer in Schlagdistanz. Das lag vor allem an Alhassan Barrie, der dank effizienter Trefferquote schon bei 16 Punkten stand. Trauriger Fakt: Obwohl nach der Pause kein weiterer Punkt für Barrie hinzukam, blieb er damit Erfurts Topscorer. Zum wiederholten Mal in dieser Saison brachten sich die Löwen mit einem schwachen dritten Viertel entscheidend ins Hintertreffen. Mit einem 25:15-Abschnitt zogen die „kleinen“ Bayern auf 68:51 davon. In Schlagdistanz kam das Gut-Team im letzten Viertel nicht mehr – und gerät trotz Durchhalteparolen tabellarischer immer weiter ins Hintertreffen.