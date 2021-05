Die ersten Erfurter Nachwuchskicker trainieren wieder

Endlich! Nach rund einem halben Jahr Pause trainieren die ersten Erfurter Nachwuchskicker wieder, hier die G-Junioren des FC Erfurt Nord bei ihrer ersten Einheit am Dienstag.

Erfurt. Die G-Junioren des FC Erfurt Nord machten am Dienstag den Anfang und freuten sich riesig, in Fünfergruppen wieder trainieren zu dürfen.

Für den Verein war es ein kleiner Schritt zurück zur Normalität, für jedes einzelne Kind war es nach Monaten ohne gemeinsames Training indes eine riesige Sache: Voller Begeisterung haben die Jüngsten des FC Erfurt Nord, die G-Junioren, am Dienstag auf dem Sportplatz an der Essener Straße zum ersten Mal seit etwa einem halben Jahr wieder trainieren dürfen. Zehn Kinder wurden gemäß der Neuregelung in Fünfergruppen von zwei Nachwuchstrainern betreut.

„Sie waren so froh, wieder gemeinsam rumzurennen, ihre Mitspieler und Trainer wiederzusehen“, sagte Nord-Nachwuchsleiter Thomas Jahn. Am Mittwoch folgten gleich die F- und D-Junioren, wobei bei der D sogar Männertrainer Christian Stieglitz aushalf. Der Verein besorgte noch Schnelltests, damit jeder Trainer, der es nicht schon von Arbeit aus wurde, vor den Einheiten getestet werden kann.

Und so hat für die Erfurter Nachwuchskicker, zumindest für die bis 14 Jahre, das lange Warten endlich ein Ende. Auch andere Vereine wie der VfB Grün-Weiß haben bereits die ersten Trainings absolviert.