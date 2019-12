Die gleichen Gewinner wie im Vorjahr

Der LV Gera hat seine Vereinssportler des Jahres im feierlichen Rahmen gekürt. Wie schon ein Jahr zuvor nahmen im Untermhäuser Cafe Lohengrin abermals Katrin Puth und Colin Planert die Auszeichnungen entgegen.

Die 37-jährige Katrin Puth hatte sich im weiblichen Bereich harter Konkurrenz zu erwehren, setzte sich aber aufgrund ihres zweiten Platzes bei den deutschen Seniorenmeisterschaften in Leinefelde über 1500 m durch. In der W 35 lief sie in 5:09,40 min auf den Silberrang. „Ich hatte im Vorfeld nicht an eine Medaille geglaubt, allenfalls darauf gehofft und wenn, dann maximal auf Bronze. Ich war total happy nach dem Rennen, zumal ich meine Bestzeit auch noch um zehn Sekunden verbessert habe“, freute sich der Unterdörfer-Schützling, der kurz darauf über 400 m noch Rang fünf belegte.

Im geschlagenen Feld landete Nelly Böhme, die ihre Bestweite mit dem Hammer auf 52,50 m steigerte und bei den deutschen U 18-Meisterschaften in Ulm mit guten 50,10 m den sechsten Platz. belegte. Wie Nelly Böhme schafften auch die im Sommer ans Erfurter Sportgymnasium gewechselten Verena Wesser (W 14) und Emma Neuert (W 15) vom Thüringer Leichtathletikverband als D-Kader berufen zu werden. Emma Neuert setzte sich bei den Landesmeisterschaften in Arnstadt im Kugelstoßen (11,02 m), im Diskuswerfen (31,88 m) und im Hammerwerfen (43,97 m) durch. Verena Wasser gewann das Hammerwerfen bei den Mitteldeutschen Meisterschaften in Mittweida mit 45,46 m und sechs Metern Vorsprung, nachdem sie schon zu Saisonbeginn den Landesrekord auf 46,60 m verbessert hatte.

Nadja Schmidt bekam ein Trostpokal als Pechvogel des Jahres überreicht. Ein Kreuzbandriss hatte sie außer Gefecht gesetzt. Die Mittel- und Langstrecklerin will aber in Bälde wieder angreifen.

Der Pokal im männlichen Bereich ging an Colin Planert. Der 15-Jährige war über weite Strecken des Jahres durch eine Entzündung am Ellenbogen außer Gefecht gesetzt. Nachdem ihm einige Orthopäden schon zum Aufhören geraten hatten, brachte eine Stoßwellentherapie in Jena den gewünschten Heilerfolg.

„Jetzt ist alles wieder gut. Ich kann mich im Training voll belasten und habe schon wieder mit dem Hammer über 50 Meter geworfen“, verriet der 1,98 m-Riese, der am Liebegymnasium die neunte Klasse besucht. Eine Körpergröße von 2,00 m haben die Sportärzte bei im vorausgesagt. Silber stand für Colin Planert bei dem Mitteldeutschen Meisterschaften im M 15-Hammerwerfen mit 47,70 m zu Buche, nachdem er bis zum letzten Wurf noch auf Titelkurs war. Bei den Halleschen Werfertag war er mit 50,30 m zudem starker Dritter geworden.

Die Ehrung verdient gehabt hatte sich auch Fabio Schönfeld, der bei der deutschen Meisterschaft im Blockmehrkampf der Jugend in Lage bei Bielefeld im Block Lauf die Silbermedaille geholt hatte, allerdings nach den Sommerferien zum LC Jena gewechselt war. „Als Verein können wir sportlich mit dem turbulenten Jahr sehr zufrieden sein. Auch wenn wir im Sommer 100 Mitglieder verloren haben, sind wir nicht auseinander gefallen und momentan dabei, die entstandenen Lücken wieder aufzufüllen“, verkündete der 85-jährige Wurftrainer Dieter Schulz, der die Auszeichnungen gemeinsam mit Ehrenmitglied Erik Balnuweit und dem Vereinsvorsitzenden Torsten Blau durchführte.

Neben einer inzwischen 20 Sportler starken Kinder- und einer Vorschulgruppe existieren noch die Trainingsgruppen Lauf und Wurf.