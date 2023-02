Die Handballer vom ThSV Eisenach spielen Unentschieden beim VfL Lübeck-Schwartau

Lübeck. Eisenach setzt seine Ungeschlagenserie fort. Beim VfL Lübeck-Schwartau holen die Wartburgstädter ein 25:25 (12:10).

Die gute Nachricht gab es vor dem Anpfiff. Die am Mittwoch erlittene Knieverletzung stellte sich bei Peter Walz als nicht so schwerwiegend heraus, der Kapitän und Kreisspieler der Eisenacher war an Deck, kam allerdings nur im Angriff. Der Start verlief holprig. Erst in der 10. Minute gelang Jannis Schneibel der erste Treffer (3:1). Die Unparteiischen entschieden bei den ersten drei Angriffen auf technischen Fehler, Fynn Hangstein brachte vom Strich das Leder nicht an Dennis Klockmann im VfL-Kasten vorbei.

Doch auch ThSV-Keeper Johannes Jepsen parierte mehrfach. Die Eisenacher operierten mit einer 5:1 und sogar 3:2:1-Deckung, fanden im Angriff langsam zu ihrer Linie. Forcierten sie das Tempo, boten sich die Lücken in der Abwehr der Ostseestädter. Mehrfach gelang der Anschlusstreffer, wie beim 7:6 (19.) und 9:8 (22.), jeweils durch Alexander Saul, der Ausgleichstreffer fiel nicht. Nach Wiederbeginn legten die Eisenacher im Vorwärtsgang deutlich zu.

Aus einer sicheren Abwehr waren Ballgewinne Ausgangspunkt für Tempogegenstöße. Ivan Snajder vollendete einen zum 15:15-Ausgleich (39.). Willy Weyhrauch stibitzte sich das Leder und traf zum 16:17 (41.). Beim Stand von 18:20 war eine 3-Tore-Führung möglich, doch das Zuspiel zum Kreis misslang (46.). Dann zeigten die Thüringer Nerven. Jan-Eric Spreckmann traf zum 23:22 für die Gastgeber (53.), die sich beim 25:23 auf der Siegerstraße wähnten. Fynn Hangstein markierte den Anschlusstreffer und Timothy Reichmuth versenkte in der Schlussminute von Linksaußen zum 25:25.