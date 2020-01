Die Herren der Zahlen in der Schwimmhalle Saalfeld

Frank Steinke muss lange nachdenken: „Da fällt mir spontan gar nichts ein“, reagiert der Saalfelder auf die Frage, ob es denn irgendwann schon einmal Probleme bei der Zeiterfassung und Auswertung des traditionsreichen Schwimmwettkampfes um den Feengrottenpokal in der Kreisstadt gab. „Ja, vor ein paar Jahren ist mal der Drucker ausgefallen“, sagt er nach einigen Minuten des Nachdenkens. Aber sonst? Dabei findet der Feengrottenpokal schon seit DDR-Zeiten in der Saalfelder Schwimmhalle statt. Und seit vielen Jahren gehört Steinke zu den Protagonisten im Hintergrund, wenn es um die schnelle Auswertung der Schwimmzeiten geht.

Gemeinsam mit Rene Maskos zeichnet Steinke am vergangenen Samstag dafür verantwortlich, dass die insgesamt 356 Laufzeiten – am Samstag waren es exakt 343 Einzel- und 13 Staffelstarts – exakt, schnell und vor allem richtig in den Computer eingegeben werden. „Manchmal geht es hektisch zu, häufig aber sehr geordnet“, erzählt Steinke, der nur noch ganz selten bei Wettkämpfen selbst ins Wasser steigt. Aber es stört ihn nicht, dass er beim größten Wettkampf des Saalfelder Schwimmvereines nicht selbst mit um Punkte kämpft. „Die Arbeit hier am Rechner muss gemacht werden, und es tut ja nicht weh“, sagt Frank Steinke und lacht.

Währenddessen wird der Stapel an Meldezetteln auf dem Schreibtisch immer größer. Dass der Ingenieur seit zwei, drei Jahren mit dem Studenten Rene Maskos einen Helfer an der Seite hat, macht das Arbeiten einfacher: „Zu zweit geht es einfach schneller“, so der Protokollant und Kampfrichter. Wenngleich beide auch in diesem Jahr hier und da beim Entziffern der Zahlenkolonnen zu kämpfen haben: „Manchmal ist es schon schwierig, die Zahlen zu entziffern.“ Doch Diskussionen oder gar Streit kommt so gut wie nie vor, zumal die Herren Maskos und Steinke quasi die zweite Instanz sind: Vor dem Eingeben in den Computer wertet der Obmann direkt am Beckenrand die Zeiten aus, vergleicht diese gegebenenfalls mit Zeitnehmer und Zielgericht.

Am Samstag gibt es da nur selten Handlungsbedarf. Alles läuft routiniert ab, nur manchmal, ganz selten, zieht Stress oder Hektik in den kleinen Raum neben dem Schwimmbecken ein: Nach der Absage der DLRG Weimar, die sich im vergangenen Jahrzehnt immer ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit dem Gastgeber geliefert hatten, „ist es heute in der Schwimmhalle etwas ruhiger“, stellt Frank Steinke fest. Dass vielleicht 20 Schwimmer in diesem Jahr fehlen, spürt man nicht wirklich bei den Protokollanten: Die Abfolge der Strecken ist die gleiche und damit auch der zeitliche Ablauf.

Und so schnell bringt das Duo am Rechner im Hintergrund nichts aus der Ruhe. Auch nicht, als plötzlich Namen in der Starterliste geändert werden müssen.