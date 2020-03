Die Medaillen sind schon da

Lange haben sie gegrübelt, überlegt und abgewogen. Nun ist ein neuer Termin gefunden. Wenn das Coronavirus nicht solche ungeahnten Auswirkungen gehabt hätte, wäre der 30. Possenlauf am vergangenen Samstag über die Bühne gegangen. Aber aufgrund der amtlichen Allgemeinverfügung zur Coronalage musste der Lauf verschoben werden.

„Nach intensiven Gesprächen mit allen Institutionen, Behörden, Hilfsorganisationen, Unterstützern und Helfern haben wir nun einen Termin gefunden. Der 30. Possenlauf findet am 17. Oktober 2020 auf dem Gelände des Freizeitparks Possen statt“, sagte Christian Schröter, Organisator und Mitveranstalter von Glückauf Sondershausen.

Doch damit der Lauf an diesem Tag stattfinden kann, musste unter anderen ein weiterer Lauf in Sondershausen verschoben werden. Der Herbst ist allgemein vollgepackt mit Läufen. Und da war es für Schröter schwer, einen geeigneten Termin zu finden, zumal man sich mit den Organisatoren des Harztorlaufes und des Kyffhäuser Berglaufes abgestimmt hatte. Somit muss der Sondershäuser Stadtparklauf vom 17. Oktober auf den 19. September vorverlegt werden. „Eine andere Möglichkeit hatten wir nicht“, so Schröter weiter, der ebenso erklärte, dass dieses Datum bewusst gewählt wurde. Am 17. Oktober hätten so oder so viele Athleten einen Lauf eingeplant.

„Natürlich bekommen wir nicht von überall her dafür Lob und Verständnis, es gibt auch Leute, die es nicht gut finden. Aber wir mussten nun eine Entscheidung treffen, und die Mehrzahl hat sich bisher positiv geäußert, was uns alle sehr freut, denn wir haben uns die Entscheidung keinesfalls einfach gemacht“, erklärte Schröter und appelliert weiterhin auf Verständnis.

Einen besonderen Dank schickt Schröter an alle Läufer und Mountainbiker, welche sich bereits angemeldet haben und in unzähligen E-Mails, Telefonaten und Nachrichten ihre Unterstützung und ihr Verständnis mitgeteilt haben. „Für uns als gemeinnütziger Verein, welcher durch ehrenamtliche Mitglieder betrieben wird, ist die ganze Situation natürlich sehr schwierig, besonders auch in finanzieller Hinsicht. Aber dennoch möchten wir fair und transparent mit den bereits gezahlten Startgeldern umgehen“, erläutert Schröter die derzeitige Situation und schafft Transparenz.

Alle bisher getätigten Anmeldungen bleiben im vollen Umfang erhalten und gelten automatisch für den neuen Termin am 17. Oktober. Es wird aber Sportler geben, die an diesem Tag nicht teilnehmen können und diese bittet der Verein, sich unter petermueller-sdh@web.de zu melden. Dann werden die bereits geleisteten Startgebühren in voller Höhe zurück erstattet. „Wer uns gern unterstützen will und seine Startgebühren nicht zurückhaben möchte, dem stellen wir dafür auch gern eine Spendenquittung aus“, gibt Schröter einen weiteren Anreiz und hofft auf Unterstützung. Hierfür bittet der Verein sich dann kurz mit Angabe der Adresse und Geburtsdatum ebenfalls unter petermueller-sdh@web.de zu melden. In der Schnelle der Zeit und der Vielzahl an organisatorischen Dingen war es den Verantwortlichen nicht möglich, den letzten Lastschrifteinzug zu stoppen. Glückauf bittet daher darum, keine Lastschriften zurückzubuchen, da diese für den Verein mit erheblichen zusätzlichen Kosten verbunden sind.

„Wenn man bedenkt, was Samstag für ein Wetter war. Herrlicher Sonnenschein, trocken. Bestes Laufwetter. Denken wir an die Jahre zuvor zurück, da mussten alle Teilnehmer einiges einstecken. Das hätte so gut gepasst zum 30-jährigen Jubiläum. Aber es ist nun mal wie es ist. Die Gesundheit geht vor und wir sind einfach froh, dass wir nun einen Termin haben, an dem wir und alle anderen sich orientieren können“, sagte Schröter und hätte natürlich wie alle unter normalen Umständen den Possenlauf bereits durchführen lassen. Dass es zum neuen Termin auch die angepeilten knapp 1000 Teilnehmer werden, ist noch lange nicht abzuschätzen.

Im Normalfall und mit der Erfahrung bisher werden die meisten erst kurz vor dem Lauf ihre Teilnahme bestätigen. „Die Medaillen sind auf jeden Fall schon da. Die kamen kurioserweise einen Tag früher als gedacht. Nun müssen sie noch eine Weile warten, bis sie ausgegeben werden.“ Zum Glück steht auf den Medaillen nicht das genaue Datum drauf, sonst wären die Jubiläums-Orden nicht zu gebrauchen.