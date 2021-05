Die „Oler“ aus Weimar mit Siebenmeilenstiefeln über den Rennsteig

Weimar. Sieben junge Orientierungsläufer aus der Klassikerstadt wagten 1971 einen 110 Kilometer langen Etappenlauf auf dem Rennsteig

Am 8. Mai würde eigentlich der 49. GutsMuths-Rennsteiglauf starten. 2020 musste Thüringens größte Breitensportveranstaltung allerdings coronabedingt schon ausfallen. Dafür gab es, wie auch jetzt für 2021 ein „virtuelles“ Angebot der Organisatoren, damit die Traditionsläuferinnen und Traditionsläufer nicht auf den Jahreshöhepunkt im Mai verzichten müssen. Diese Form des „Laufens“ zu Hause wird aber nicht in die Traditionszählung aufgenommen. Dafür soll es in diesem Jahr am 3. Oktober einen „Präsenz-Rennsteiglauf“ geben.

Dass es den Rennsteiglauf überhaupt gibt, liegt an sieben jungen Orientierungsläufern (Oler) der Betriebssportgemeinschaft (BSG) Lok Weimar, die 1971 einen Etappenlauf über etwa 110 Kilometer auf dem Rennsteig organisierten. Wir berichteten darüber. Bis Ende der 1970er Jahre waren gleich mehrere Oler aus Weimar an der Rennsteiglaufentwicklung maßgeblich beteiligt. Dazu gehörte auch die Grafikerin Ilse Eulitz. Durch persönlichen Kontakt – sie arbeitete damals im Büro des Bezirksarchitekten, wo der Vater eines der Gründer des Rennsteiglaufs tätig war – wurde sie Ende 1977 für das Organisationsteam des Rennsteiglaufs gewonnen.

Von T-Shirts bis zum Bierglas

Sie war für die Erstellung einer „grafischen Werbelinie“, heute würde man es „Corporate Identity“ nennen, zuständig. Mit ihren damaligen Entwürfen half sie auch, das finanzielle „Überleben“ des Rennsteiglaufs zu sichern. Die von ihr gestalten Plakate, Wimpel, T-Shirts, Biergläser u. a. gingen weg „wie warme Semmeln“. Die Finanzierung des Rennsteiglaufs wurde anfangs privat beziehungsweise von der BSG Lok Weimar und der Hochschulsportgemeinschaft (HSG) Uni Jena gesichert. 1975, als sich an die 1000 Teilnehmer anmeldeten, musste ein neues Finanzierungsmodell entwickelt werden. Es war ein Minusbetrag von über 3000 DDR-Mark entstanden. 1976 wurde daher erstmals im größeren Umfange Souvenirs beschafft und verkauft, was unter den Bedingungen der DDR-Planwirtschaft eine Meisterleistung darstellte. Fast 9000 Mark wurden eingenommen.

Bis 1980 steigerten sich die Einnahmen aus dem Souvenirgeschäft auf fast 100.000 Mark, bei einem Gewinn von etwa 20.000 Mark, woran auch Ilse Eulitz’ Entwürfe einen Anteil hatten.