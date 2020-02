Die Sportvereinigung Bernterode lebt

Der Sportverein lebt. Trotz zunehmender Individualisierung und Privatisierung in der Gesellschaft besitzt er noch eine große und wichtige Bedeutung für die Menschen unterschiedlicher Herkunft, um gemeinsam ihr geliebtes Hobby auszuführen und soziale Kontakte zu knüpfen.

Dies wurde am Samstagabend in der festlich hergerichteten Turnhalle in Bernterode bei der großen Feier anlässlich 100 Jahre Fußball und 120 Jahre Turnen in der Sportvereinigung (SV) Bernterode deutlich. Von Beginn an herrschte eine lockere und herzliche Stimmung unter den Festgästen, die sich mehrheitlich aus den rund 250 Vereinsmitgliedern rekrutierten. Das gute Miteinander und Füreinander der Hobbysportler in den Abteilungen Fußball, Turnen, Badminton, Tischtennis, Schach und Wandern betonte auch der langjährige Vorsitzende Thomas Busse in seiner Begrüßung.

Lob von den Ehrengästen

Viel Lob erhielten die Bernteröder von den Ehrengästen. So erklärte Landrat Werner Henning, dass er kaum einen anderen Ort im Landkreis Eichsfeld kenne, wo ehrenamtlich soviel geschaffen werde. Auch Vizepräsident Udo Penßler-Beyer vom Thüringer Fußball-Verband betonte die ausgezeichnete und engagierte Arbeit der vielen Ehrenamtlichen, forderte mehr Unterstützung für das Ehrenamt und dessen Aufwertung durch die Politik.

„Großes Engagement führt auch dazu, dass junge Leute auf dem Land bleiben“, sagte der Direktor des Tilesius-Gymnasiums in Mühlhausen. Bernterodes Bürgermeister Cornelius Fütterer betonte, dass man mit Gemeinschaftssinn, Willen und persönlichem Einsatz Erfolge erzielen könne und in einer funktionierenden Gesellschaft der Einzelne Verantwortung für den Anderen übernehmen müsse.

Fotos zeigen die Historie des Vereins

In moderater Form führte der zweite Vorsitzende Wolfgang Barthel in seiner Festrede durch die Historie des Turnens und Fußballs im Verein, unterlegt mit zahlreichen Fotos. Der langjährige Abwehrspieler erwähnte unter anderem Mitbegründer und Torwart Albert Fricke, dessen legendärer Schlachtruf heute noch nach sportlichen Erfolgen von den Fußballern skandiert wird. Barthel hob den momentan guten Fußball und die stimmungsvolle Atmosphäre auf dem Sportplatz hervor, zollte unter großem Beifall dafür dem engagierten Spielertrainer Daniel Kohl großen Dank. Positiv nannte der stellvertretende Vorsitzende die gute kameradschaftliche Verbindung zwischen erster und zweiter Mannschaft, die nicht selbstverständlich sei. Abschließend forderte er weiter das Fairplay unter den Sportlern, vor allen Dingen gegenüber den Schiedsrichtern.

Für ihre großen Verdienste um den Sport sowie für den Verein und die Gesellschaft wurden zahlreiche Mitglieder geehrt.

Die wertvollste Auszeichnung mit der Johann Christoph Friederich GutsMuths-Plakette in Gold erhielt Roswitha Solf für ihre Erfolge als Leichtathletin und ihr langjähriges Engagement als Abteilungsleiterin und Übungsleiterin.

Viel Beifall erhielten ihre Damensportgruppe, sechs junge Turnerinnen vom SC Leinefelde, das Männerballett des Karnevalsvereins mit etlichen Fußballern sowie Fabian Winter mit seiner Parodie als Bundestrainer Joachim Löw.