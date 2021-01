Dingelstädts Strecker: "Das ist ein großer Verlust für uns"

Der aktuelle Spiel- und Trainingsbetrieb ruht auf Amateurebene zwar wegen der Corona-Pandemie, doch die Verantwortlichen des Fußball-Verbandsligisten SC Heiligenstadt (SCH) sind derzeit alles andere als im Pausenmodus. Nach einer bisher ernüchternden Vorrunde mit gerade einmal sechs Punkten aus neun Spielen und nur sieben Toren - kein Team in der Liga hat weniger erzielt - liegt der Fokus nach der Entscheidung, mit Daniel Papst als Trainer zumindest bis Sommer weiterzumachen, nun darauf, die Offensive zu verstärken.

Mit der Verpflichtung von Maximilian Groß ist der erste Schritt dazu bereits getan. Der 20-jährige Bickenrieder wechselt vom Kreisoberligisten SV Dingelstädt zum SCH. "Er verkörpert den Typ des klassischen Mittelstürmers, ist schnell, trickreich und hat auch einen guten Körper. Ihn kann man hoch und flach anspielen", erklärt Heiligenstadts Sportdirektor Marc Werner.

Eingewöhnungszeit ist nötig

Youngster Groß, der für Kreisoberliga-Aufsteiger Dingelstädt am ersten Spieltag gegen Hüpstedt erfolgreich war, soll für frischen Wind im Angriff der bisher harmlosen Heiligenstädter sorgen. "Wir wissen aber auch, dass er zwei Ligen überspringt und natürlich Eingewöhnungszeit benötigt, aber die bekommt er. Wir werden es ihm so einfach wie möglich machen", betont Werner.

Da derzeit kein Training möglich ist, sei die Eingliederung des Neuen zwar nicht so einfach. "Aber er war schon bei einigen Videokonferenzen dabei und hat sich vorgestellt. Was an Integration möglich ist, das machen wir", sagt Werner.

Die Verhandlungen mit Dingelstädt seien "sehr gut und unkompliziert" verlaufen. "Dafür bedanken wir uns recht herzlich", unterstreicht Heiligenstadts Sportdirektor.

"Das ist ein großer Verlust für uns"

"Das ist ein großer Verlust für uns", sagt Dingelstädts Vorsitzender Tobias Strecker und lobt die offensiven Qualitäten des erst 20-jährigen Abwanderers, ist aber etwas verwundert über den Zeitpunkt des Wechsels zu Coronazeiten ohne sportliche Aktivitäten. Dennoch kann der 51-jährige Unternehmer den jungen Bickenrieder verstehen, der beim Verbandsligisten eine weitere sportliche Herausforderung sieht.

An der Unstrut hatten die Verantwortlichen um Trainer Chris Jauer auf den sportlich in den kommenden Jahren auf den Vollblutstürmer gesetzt, der vor 18 Monaten zum Kreisoberliga-Aufsteiger gewechselt war und mit der Empfehlung von 37 Toren für die SG Bickenriede in der Kreisliga kam.

Kein Ersatz geplant

"Aber wegen des Lockdowns konnte er seine Qualitäten bei uns nur begrenzt zeigen", erklärt der Vereinschef, der früher selbst jahrelang ein starker Defensivspieler bei den Dingelstädtern war. Zudem agierte der Ex-Bickenrieder in seiner neuen sportlichen Umgebung nicht mehr als klassischer Angreifer, sondern etwas zurückgezogen als offensiver Mittelfeldspieler.

Ansonsten verliert der Tabellensechste keinen weiteren Spieler, wird den Verlust in der Zwangspause nicht kompensieren. "Wir werden den Abgang verkraften mit unserem ausgeglichenen Kader", betont Tobias Strecker und blickt weiterhin optimistisch in die sportliche Zukunft.