Drei Spieler verlassen den SV Altengottern

Beim starken Fußball-Landesklasse-Neuling und derzeitigen Tabellenzweiten der Staffel 2, SV Altengottern, müssen die Verantwortlichen in Zukunft auf ein Trio verzichten. Gleich drei Akteure werden nämlich fortan nicht mehr das Vereinstrikot tragen.

Christian Oberländer verlässt die Schützlinge von Trainer Marcus Czeromin in Richtung seines Heimatvereins SV Nägelstädt. „Es war vor Saisonbeginn so abgesprochen, dass er nach dem Aufstieg ein Jahr das Abenteuer Landesklasse mit angeht und danach zurückgeht“, erklärt Andreas Petereit. Der Mittelfeldakteur kam in dieser Saison zehnmal zum Einsatz und erzielte dabei drei Treffer.

Weiterhin zieht Cezary Pawel Pankowski nach drei Jahren beim SV Altengottern weiter. Der polnische Mittelfeldspieler kam in den drei Spielzeiten „Am Kanal“ auf 45 Partien und erzielte dabei 17 Tore. In der laufenden Saison verpasste er kein Punktspiel und traf zweimal ins Schwarze.

Abwehr-Chef war wichtige Stütze im Defensiv-Verbund

„Er möchte es nun bei einem anderen deutschen Verein im Raum Dresden versuchen“, teilt Petereit mit. Der dritte Abgang ist Igors Barinovs. „Er will in unserer Region bleiben, da er hier auch arbeitsmäßig Fuß gefasst hat“, sagt Altengotterns sportlicher Leiter. Der lettische Defensivakteur machte in der Landesklasse vierzehn Spiele und erzielte dabei zwei Treffer. Als Abwehr-Chef war er eine wichtige Stütze im Defensiv-Verbund des Neulings und auch schon in der Aufstiegssaison zuvor (23 Einsätze) dabei.

Zuletzt war die Mannschaft von Coach Czeromin am 1. März im Meisterschaftseinsatz, bezwang damals auf eigenem Platz Siemerode mit 4:1. In der Tabelle rangiert Altengottern nach 15 Spieltagen als Zweiter mit 35 Punkten nur einen Zähler hinter dem Ersten FC Erfurt Nord und befindet sich somit in Lauerstellung. Dem Thüringer Fußball-Verband zufolge soll die Saison im Herbst fortgesetzt werden.