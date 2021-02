Duell Jung gegen Alt bei Dachwigs Oberliga-Kickern

Dachwig Zwei Wochen lang lautet beim FC An der Fahner Höhe die Frage: Welches Elf-Mann-Team sammelt in Laufschuhen mehr Kilometer?

Wie die Blumen sprießen dieser Tage die Ideen der Sportvereine für Challenges, mit denen sie die Corona-Zwangspause zu überbrücken versuchen, aus dem Boden. So auch bei den Oberliga-Fußballern des FC An der Fahner Höhe. Die haben am Freitag bei Facebook ein internes Derby ausgerufen. Wo es sonst für Fußballer kein Halten mehr gibt, wenn ein Derby gegen ein Team aus der Nachbargemeinde ansteht, das Schuhwerk nicht selten von Nocke auf Stolle umgestellt wird, heißt es bei den Dachwigern nun: Jung gegen Alt in Laufschuhen.

Zwei Wochen lang geht es um die Frage: Welches Elfer-Team schafft es, die meisten Kilometer abzuspulen – Team „Jung“ (Machts, Lischke, Winge, Kruse, Reinwald, El Hajj, Wiesner, Fleischhauer, Schindler, Baumgardt, Meier) oder Team „Alt“ (Heim, Möckel, Aliyev, Billeb, Müller, Walter, Raffel, Kupke, Baumgarten, Schorch)? Am 10. März fällt der Hammer, bis dahin glühen die Laufschuhe, wahrscheinlich wie sonst nur bei echten Derbys.