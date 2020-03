Ein Ex-Torwart sorgt mit Musikvideo für einen Internet-Hit

Daniel Samorey ist das, was man landläufig als „Rampensau“ bezeichnet. Als Duo „Abfahrt Lederhose“ reisen er und sein musikalischer Partner fast jedes Wochenende durch die Republik, treten bei Après-Ski- und anderen Schlagerpartys auf.

Im Sommer steht das Duo regelmäßig auf dem Ballermann auf Mallorca auf der Bühne.

„Früher war der Fußball mein Ausgleich, jetzt ist es die Musik“, sagt Samorey, der als Torwart beim FC Rot-Weiß durch den Nachwuchs ging und sich unter anderem in der Schweiz und in Österreich ein paar Jahre als Profi versuchte.

Ganz entgegen seinem Naturell schlug der 35-Jährige, den alle nur „Samu“ nennen, seit ihn sein Ex-Trainer Albert Krebs fälschlicherweise immer mit „Samurai“ ansprach, am vergangenen Samstag eher ruhige Töne an. In einem Video, das bei Facebook schon rund 300-mal geliked wurde, sieht man Samorey in seinem Bühnenoutfit vor dem heimischen Kamin sitzen, neben sich zehn Kuscheltiere seiner drei Söhne. Dann stimmt er seine ganz eigene Version des Tote-Hosen-Songs „Zehn kleine Jägermeister“ an. Aus den Jägermeistern werden Ignoranten, über deren Fehlverhalten sich Samorey ruhig, aber deutlich auslässt.

Ein Plüschhase bleibt übrig

Eine Kritik an denjenigen, die sich in Zeiten der Corona-Krise nicht an die Ausgangsbeschränkungen halten wollen – und dafür einer nach dem anderen mit dem Leben bezahlen muss. Singt es, und wirft die Kuscheltiere der Reihe nach in hohem Bogen beiseite, bis nur noch der kleine Plüschhase übrig ist. Ein Ignorant, der hoffentlich aus dem Schicksal der anderen gelernt habe und gefälligst daheim bleibe, so lautet die eindringliche Botschaft.

„Wie viele Eltern standen wir vor dem Problem, unseren Kindern erklären zu müssen, warum sie jetzt keine Freunde mehr treffen dürfen. Da hatte ich, inspiriert durch das Internet, die spontane Idee, das mit den Kuscheltieren und einem Lied zu tun“, erzählt er von seinem Einfall. Auch wenn der Song mit einem nicht ganz jugendfreien Anglizismus endet, waren seine Frau, seine Söhne und viele, die das Video im Netz gesehen haben, begeistert.

Kaum einer seiner Beiträge habe bisher eine solche Resonanz hervorgerufen, sagt Samorey, der einem Kind eines der Kuscheltiere schickte. Er freut sich, dass sich die Menschen inzwischen fast überall an die Maßgabe halten, zuhause zu bleiben.

Händewaschen ein Art Wettbewerb

Im Hause Samorey ist das Händewaschen fast zu einer Art Wettbewerb geworden. „Außerdem habe ich Ecken in unserem Haus kennengelernt, wo ich noch nie zuvor war, und bin ein richtig guter Gärtner geworden“, witzelt der Ex-Fußballer, der mit seiner Familie in Schaderode wohnt, über die positiven Nebeneffekte der Zwangsquarantäne.

Er, der einst unter schweren Depressionen litt und deshalb seiner Fußballerkarriere beendete („Als Ersatztorwart immer wieder um den nächsten Vertrag zu kämpfen, hat mich zerfressen.“), hat inzwischen gelernt, stets positiv zu denken. Und das, obwohl er als selbstständiger Unternehmer wie viele andere wegen der Corona-Pandemie um seine berufliche Existenz bangen muss.

Samorey betreibt eine Eventagentur, die zum einen Ereignisse wie das Abschiedsspiel seines Trauzeugen Ronny Hebestreit organisiert und sich zum anderen auf Messe- und Ladenbau spezialisiert hat. Acht Mitarbeiter hat er – aber wegen Corona keine Aufträge mehr. Alle schon geplanten Events bis Mai, wie auch das Abschiedsspiel der RWE-Ikone, wurden abgesagt, ebenso die Auftritte als Gesangsduo. Ob und wann manches nachgeholt wird, vor allem aber ob den Leuten nach der Krise der Sinn nach Spaßveranstaltungen steht, ist fraglich. „Ich hoffe, wir überstehen diesen Sturm und die Leute unterstützen die lokale Wirtschaft, damit diese weiterlebt“, so Samoreys frommer Wunsch.

Dank seiner Frau Ivonne, seinen Söhnen und der Musik, die er sich auch ohne Auftritte nicht nehmen lässt, ist Daniel Samorey trotz allem eines: „ein glücklicher Mensch“.

Der Liedtext:

Ein kleiner Ignorant, der war nicht gern allein, drum lud er sich neun Kumpels zur Corona-Party ein. Zehn Ignoranten, die grillten an im Park, für neune war’s ein geiler Tag, der zehnte hustet stark. Neun Ignoranten, die Masken halfen nicht, achten geht es prima, der neunte ging ins Licht. Acht Ignoranten, besuchten Omilein, der achte brachte Kuchen und Viren mit herein. Sieben Ignoranten, die shoppten dicht an dicht, sechs kommen gesund heraus, der siebte schafft es nicht. Sechs Ignoranten, am Spielplatz hart gechillt, fünfe geh’n nach Hause, den sechsten hat’s gekillt. Fünf Ignoranten, die horten Klopapier, geholfen hat es wenig, da waren’s nur noch vier.

Vier Ignoranten, die wuschen nicht die Hände, dreien hat’s nichts ausgemacht, bei einem war’s das Ende. Drei Ignoranten fühlten sich fit und stark, zweie lagen richtig, der and’re liegt im Sarg.

Zwei Ignoranten, der Haarschnitt musste sein, einer sieht jetzt stylisch aus, der and’re der ging ein.

Ein kleiner Ignorant ist wieder all alone, mach du es bitte besser, and stay the f*** at home!