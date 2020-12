„Ein Nikolausgeschenk für die SG Hötzelsroda“

Auf Schalke singen die Fans vor dem Spiel das „Steigerlied“, in Köln läuft „Mer stonn zo dir“ und beim 1. FC Union Berlin heizt Punk-Ikone Nina Hagen mit „Eisern Union“ ein. Die SG Hötzelsroda spielt zwar nicht in der Bundesliga, kann musikalisch aber mit den ganz Großen mithalten. Schon seit zwei Jahren hat das Kreisligateam eine eigene Vereinshymne. Der Song „Nur die SGH“ stammt von der Eisenacher Band „Reisegruppe Sued“ und wird ab Freitag (4. Dezember) im Netz in digitaler Form veröffentlicht. Frontmann Lars Schmidtmann ist Texter, Komponist und Edelfan der SGH. Er hat ein Faible für Musik und Fußball, hat früher selbst aktiv für die SG gekickt. Wir sprachen mit dem 35-Jährigen, der am Staatlichen Berufsschulzentrum in Eisenach Deutsch und Englisch unterrichtet.

Wer Fußball liebt, hat Maradona geliebt. Was verbinden Sie mit dem Argentinier? Er war ein begnadeter Spieler, der sich mit seinen Toren und Dribblings bei den Fußballfans überall auf der Welt in die Herzen gespielt hat. Ich habe ihn als kleiner Junge bewundert. Was uns vielleicht als Band mit Maradona verbindet: Wenn wir auf Tour sind, dann feiern wir genauso wild wie er. Aber wir feiern eben nur ein paar Tage. In einem Dokumentarfilm von Emir Kusturica singt Maradona eine Hymne auf sich selbst. Sie singen über die SG Hötzelsroda. Wie kam es dazu? Als einer, der in Hötzelsroda aufgewachsen ist, bin ich ein Fan das Vereins. Den Song haben wir im Sommer 2018 einmal live in Hötzelsroda auf dem Sportplatz präsentiert, ansonsten gab es ihn aber nur auf dem Papier. Eigentlich wollten wir ihn zum Aufstieg einspielen, aber weil diese Entscheidung am grünen Tisch fiel und wegen der Corona-Pause passte irgendwie der Rahmen nicht. Nun soll es ein Nikolausgeschenk für die SG sein. Klingt das Werk anders als die Live-Fassung? Etwas schon, wir haben es ein wenig runder und sagen wir mal seriöser gemacht. Die englischen Textpassagen haben wir ins Deutsche übersetzt. In welchem Studio haben Sie das Lied abgemischt? Heutzutage braucht man kein Studio und auch kein teures Equipment mehr. Es reicht eigentlich ein ordentlicher Computer aus und man kann loslegen. Wir hatten uns Ende Oktober für eine Woche im Thüringer Wald eine Finnhütte gemietet und unter anderem auch die Vereinshymne eingespielt. Und wo kann man „Nur die SGH“ künftig außer bei Heimspielen hören? Eigentlich auf allen gängigen Streamingplattformen. In welches Genre gehört die Musik der „Reisegruppe“? Am einfachsten kann man es mit deutschem Indiepop beschreiben. Musikalisch lassen sich die verschiedensten Einflüsse heraushören. Mir gefällt Ryan Adams, meine Bandkollegen stehen auf Oasis, Phil Collins, aber auch auf Musik von James Taylor. Die Eisenacher Indiepop-Band "Reisegruppe Sued“. Foto: Lars Schmidtmann Was verbindet Fußball und Musik? Es gibt viele Gemeinsamkeiten. Den Applaus, den wir als Band erhalten, genießt man genauso wie der Fußballer, der nach einem Tor bejubelt wird. Und wie im Sport in einer Mannschaft muss auch in einer Band die Chemie stimmen. Ich bin ein Teamplayer und hätte nie eine Einzelsportart wie Turnen oder Leichtathletik gemacht. Stattdessen haben Sie Fußball gespielt. Im Textarchiv dieser Zeitung taucht ihr Name in diversen Kreisklasse-Spielberichten auf. Unter anderem mit einem Hattrick. Wissen Sie wann und wo? Das habe ich nicht mehr auf dem Schirm. Gegen wen soll das gewesen sein? In Mihla und zwar im April 2007. Binnen 14 Minuten ebneten Sie den Weg zum 5:0-Auswärtssieg. Aber es gab auch den Lars Schmidtmann, der sich mit Zuschauern anlegte und Rot sah... Daran erinnere mich dagegen noch, als wäre es gestern gewesen. Kurz vor Ende hatte ich da einen Disput mit den Bischofrodaer Fans. Als aktiver Spieler war ich immer mit viel Herzblut dabei, wandelte wohl zwischen Genie und Wahnsinn. Ein bisschen wie Eric Cantona, auch wenn ich fußballerisch da natürlich nicht im entferntesten mithalten konnte. Wann haben Sie die Schuhe an den Nagel gehängt? 2008, also schon mit 23. Fußball und Musik waren bis dahin meine zwei riesengroßen Hobbys, die beide sehr zeitaufwendig waren. Ich musste mich entscheiden und die Wahl fiel aufs Musizieren mit unserer damaligen Band „The Metro“. Wie fanden Sie zurück zur SGH-Familie? Die Verbindung zu Hötzelsroda riss nie ganz aber, auch weil meine Eltern noch immer dort wohnen. Aber erst als der Verein vor drei, vier Jahren unter dem neuen Vorstand in den sozialen Medien aktiv wurde, habe ich mich wieder mehr mit der SG beschäftigt. Hängen geblieben bin ich an den verrückten Spielberichten. Der Schreibstil ist ungewöhnlich und gefällt mir. Und der Song ist offenbar nicht die einzige Zusammenarbeit zwischen „Reisegruppe“ und Verein... Stimmt. Trainer Philipp Rudolph hat in unserem Video zum Song „Das Karussell“ mitgespielt. Zudem ist unser Keyboarder Stefan Niebergall inzwischen Sprecher bei den Hötzelsrodaer Heimspielen. Im Fußball lief der Spielbetrieb trotz Corona, bei den Amateuren zumindest zwischenzeitlich, wieder an. Wie kommt eine Band mit so einer monatelangen Krise klar? Für alle Musiker ist diese Situation sehr schwierig. Schon im September vergangenen Jahres entstand unser Album „Leuchtsignal“. Obwohl uns Corona, wie so vielen Bands, einen Strich durch die Rechnung gemacht hat, haben wir es im Mai trotzdem veröffentlicht. Ohne Auftritte, bei denen wir die meisten Platten verkaufen, ist das Ganze natürlich nicht lohnenswert. Wir hatten für Oktober eine kleine Tour geplant, aber weil relativ frühzeitig absehbar war, dass daraus nichts wird, ging es stattdessen für eine Woche in diese Finnhütte im Wald. Mit Erik Swiatlochs mobilem Wohnzimmerstudio haben wir dort mehrere neue Songs eingespielt. Passend zu Weihnachten ist auch ein etwas ruhigeres Stück dabei.