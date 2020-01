Ein Paul kommt und einer geht

Am Dienstag ist Fußball-Thüringenligist BSG Wismut Gera offiziell in die Wintervorbereitung eingestiegen.

Nach drei Hallenturnieren, die mit Platz drei in Altenburg, dem sechsten Rang beim Wolf-Bandenmasters in Gera und dem Turniersieg in Kremmen sportlich recht erfolgreich absolviert wurden, zieht damit wieder der Trainingsalltag ein.

Mit Platz vier, 53:36 Toren und 27 Punkten aus 15 Begegnungen blieb der Oberliga-Rückzügler in der ersten Halbserie hinter den Erwartungen des Vereinsumfelds zurück. Sieben Zähler mehr hat das Spitzenduo FC An der Fahner Höhe und der SV 1879 Ehrenhain auf dem Konto.

„Wir wollen die Thüringen-Meisterschaft nicht herschenken, sondern zur Stelle sein, wenn die anderen schwächeln. Aber dafür brauchen wir Konstanz. Gegen die beiden Spitzenteams kann man Punkte liegen lassen. Aber gegen Sonneberg, Weida oder Weimar – da muss man Dreier einfahren“, macht Trainer Marcus Dörfer die Situation deutlich, in der sich die Mannschaft befindet.

In der Hinrunde hat Wismut viel zu viele Punkte unnötig liegen gelassen. Gerade die Heimbilanz im Stadion am Steg ist mit lediglich zehn geholten Punkten miserabel. Dabei ist das fußballerische Niveau in der Thüringenliga nicht sonderlich hoch. „Mir fehlt es da an Leistungsorientierung. Wer nur zweimal in der Woche trainiert, der fällt im Falle eines Aufstiegs in die Oberliga natürlich aus allen Wolken. Da besteht eine deutliche Diskrepanz zwischen der Höhe der Aufwandsentschädigungen für die Spieler im Vergleich zur Qualität der auf dem Platz erbrachten Leistungen“, hat Dörfer ausgemacht.

Das bekommt derzeit auch der letztjährige Landesmeister FSV Martinroda zu spüren, der in der NOFV-Oberliga Süd mit lediglich sechs Punkten Vorletzter ist.

Marcus Dörfer ist seit dem letzten Sommer bei Wismut Gera für die sportliche Entwicklung zuständig. Auch sein Team ist derzeit von Oberliga-Niveau weit entfernt. Zudem fehlen die finanziellen Mittel, um sich Verstärkungen leisten zu können. Zwangsläufig setzt man deshalb auf den eigenen Nachwuchs, will die Talente wie Niklas Rauh weiterentwickeln.

„Die Spieler, die wir jetzt haben, identifizieren sich mit dem Verein. Sie schauen in ihrem Freundes- und Bekanntenkreis sogar selbst nach Verstärkungen. Ziel ist und bleibt perspektivisch die Oberliga. Dafür muss es uns gelingen, erst einmal unsere Stammkräfte zu halten. Dann sehen wir weiter“, sagt Marcus Dörfer.

Im Winter gelang es jedenfalls trotz vieler Gespräche nicht, den Kader qualitativ zu verstärken. Einziger Neuzugang ist Torwart Maximilian Paul. Der 21-jährige Schlussmann kam von Eintracht Eisenberg und kann bisher auf drei Verbandsliga- und 45 Landesklasse-Einsätze für Eisenberg, Stadtroda und Schott Jena II verweisen.

Während ein Paul kam, ging ein anderer. Aus persönlichen Gründen wurde der Vertrag mit Routinier Robert Paul aufgelöst. Der 35-jährige Innenverteidiger mit Zweitliga-Erfahrung hatte bereits in der Hinrunde immer weniger Zeit um zu trainieren, was sich auch in einer verstärkten Verletzungsanfälligkeit bemerkbar machte. Er hatte der Wismut-Elf auch nach dem Oberliga-Abstieg die Treue gehalten. Dreimal in der Woche bittet der Coach die Orange-Schwarzen derzeit zum Training.

Am Sonntag um 14 Uhr steht das erste Testspiel beim vogtländischen Landesklassisten Reichenbacher FC an. Am nächsten Wochenende ist ein Kurztrainingslager in Gera mit drei Begegnungen gegen Chemie Kahla (31. Januar), den FC Carl Zeiss Jena II (1. Februar) und den Meeraner SV (2. Februar) geplant.

„Da werden auch einige A-Junioren mit eingebunden. Jeder soll seine Chance erhalten“, so Marcus Dörfer, der einen neuen Ansatz gefunden hat. „Die halbe Hinrunde haben wir an unseren Schwächen gearbeitet und hatten dabei nicht sonderlich viel Erfolg. Gegen den Ball sind wir nicht wirklich gut und werden es wohl auch nicht werden. Deshalb konzentrieren wir uns jetzt wieder mehr auf unsere Stärke – das Spiel mit dem Ball. Da müssen wir mit noch mehr Selbstvertrauen auftreten. Dann sind die Unentschieden-Spiele zum Abschluss der Hinrunde in Eisenberg oder gegen Weimar auch zu gewinnen“, weiß der Wismut-Trainer.