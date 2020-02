EHC Erfurt-Präsident Meinhardt: „Ein Präsident muss mit anpacken“

Vor gut zwei Jahren trat Hans-Peter Meinhardt die Nachfolge von Thomas Semlow als Präsident des Eishockey-Clubs Erfurt an. Unter seiner Ägide setzte der EHC den eingeschlagenen Kurs eines solide wirtschaftenden Ausbildungsvereins fort, den diese Prädikate von den allermeisten Konkurrenten in der Oberliga unterscheiden. Was zur Folge hat, dass die Black Dragons sportlich dauerhaft im unteren Regal des hochpreisigen Sortiments zu finden sind, in der letzten Saison die Pre-Playoffs nur dank Hamburgs Insolvenz erreichten und sie in dieser Saison verpassen werden.

Im Interview verriet Meinhardt nun, dass er sich im März nicht zur Wiederwahl als Präsident stellt. Er sprach mit uns über die Gründe, das Abwägen von finanzieller Vernunft und sportlicher Entwicklung, Kritik an der Personalpolitik des Vereins, die Causa Kostourek und schmerzhafte Entscheidungen.

Welche Schulnote würden Sie den Black Dragons für ihre Saison in der Oberliga Nord, in der sie das ausgegebene Ziel Pre-Playoffs als Vorletzter verpassen werden, geben?

Wenn man das sportliche Ziel nicht erreicht, kann man keine gute Note bekommen. Grundsätzlich ist dafür kein Einzelner verantwortlich, sondern wir alle – Mannschaft, Trainer, Vorstand. Es hat sich mal wieder bewahrheitet, dass der Spruch „Geld schießt keine Tore“ nicht stimmt. Wir waren überzeugt, trotz geringerem Etat eine Mannschaft zu haben, die konkurrenzfähig ist. Das hat sie in vielen Spielen, etwa beim Heimsieg gegen Spitzenreiter Tilburg gezeigt, aber am Ende fehlen eben zwei Siege für die Pre-Playoffs.

Zuletzt hat die Mannschaft mit zehn Niederlagen in Folge die Pre-Playoffs verspielt. Das ist letztlich eine Frage der Qualität. Haben Henry Tews und Christian Grosch, wie es auch viele Fans kritisieren, bei der Kaderzusammenstellung Fehler gemacht?

Nein. Es ist leicht, zu kritisieren, wenn man keine Verantwortung trägt. Aus meiner Sicht gibt es da kein richtig oder falsch. Wir haben einen Etat, mit dem wir kalkulieren, und den setzen wir unter der Prämisse, den eigenen Nachwuchs zu fördern, gewissenhaft ein. Ebenso gewissenhaft sondieren Henry und Groschi den Spielermarkt. Da gibt es ein Taktieren und Verhandeln mit Spielern und Beratern, wo es manchmal am Geld oder an den sportlichen Ambitionen der Wunschspieler scheitert. Einigt man sich mit einem Spieler, den man auf dem Papier für passend hält, funktioniert er eben mitunter doch nicht so wie erhofft.

Sie meinen den Tschechen Milan Kostourek, der als bester Torschütze der Mannschaft ungewöhnlicherweise in der heißen Saisonphase entlassen wurde?

Zur Klarstellung: Wir haben ihn nicht einseitig vor die Tür gesetzt. Er hatte aufgrund seiner Tore eine gewisse finanzielle und vertragliche Erwartung an uns, die wir ihm zu diesem Zeitpunkt nicht erfüllen wollten. Denn so genial er als Spieler ist, so hat er doch mit seiner Spielweise, immer vorn auf den Pass zu warten und die anderen hinten arbeiten zu lassen, nicht ins Teamgefüge gepasst. Ein Sean Fischer hätte das auch so machen können, aber er hat es nicht gemacht, weil er mannschaftsdienlich spielt.

Es gibt Stimmen, die von einer Entfremdung von Mannschaft, Vorstand und Fans sprechen. Läuft der Verein beim Versuch, sich weiter zu professionalisieren, um mit der finanzkräftigeren Konkurrenz Schritt zu halten, Gefahr, den Kontakt zu seiner Basis zu verlieren?

Unsere oberste Maxime lautet: keine Insolvenz. Da waren wir uns im Präsidium immer einig. Wir sind stolz darauf, zu den ganz wenigen finanziell wirklich gesunden Vereinen der Oberliga zu zählen. Aber natürlich versuchen wir, trotz geringem Etat das Maximum zu erreichen. Das geht nur, wenn man gewisse Abläufe professionalisiert. Da gehört dazu, manchem Eigengewächs zu sagen, dass es für die erste Mannschaft nicht reicht. Oder auch, die Spieler nach dem Freitagabendspiel nicht in die Sportbar zu den Fans zu lassen, um dort bis spätnachts mit ihnen das Spiel auszuwerten, wenn am Samstag Training und am Sonntag das nächste Spiel anstehen. Das ist schmerzhaft und ich weiß, dass sich Fans darüber beklagen, aber die Black Dragons sind eben keine Hobbymannschaft und spielen nicht gegen Hobbymannschaften, sondern knallharte Profis. Da bedarf es körperlicher, aber auch mentaler Fitness, um mitzuhalten.

Wie schafft man es aber, Spieler mit gehobener Oberliga-Qualität nach Erfurt zu locken, wenn man im Kern dennoch ein familiärer Ausbildungsverein ist? Ist das überhaupt unter einen Hut zu bekommen?

Schwer. Aber es geht, da unser Ruf hinsichtlich Zahlungsmoral und Vertragstreue immens hoch ist. Dennoch gehört unser Hauptaugenmerk dem Nachwuchs, der sich konstant sportlich entwickelt. Auch deshalb ist es mitunter schwierig, starke Spieler zu verpflichten, denn nicht jeder ist bereit, mit jungen Talenten statt anderen Erfahrenen zusammenzuspielen. Ich bin gefühlt jeden Tag in der Eishalle und werbe bei den treuen Fans um Verständnis dafür, dass sie vielleicht ein paar kleine Abstriche in Kauf nehmen, weil sich der Verein weiterentwickeln muss, um mitzuhalten.

Hat Sie das so viel Kraft gekostet, dass Sie nach gut zwei Jahren im Amt genug haben? Es wird gemunkelt, dass Sie bei der Mitgliederversammlung am 16. März nicht mehr als Vereinspräsident kandidieren.

Das stimmt, ich werde mich nicht wieder zur Wahl stellen. Allerdings aus rein beruflichen Gründen. Als Geschäftsführer in der Mediengruppe Thüringen kann ich dem Aufwand, den das Amt des EHC-Präsidenten trotz dessen Ehrenamtlichkeit erfordert, nicht mehr gerecht werden. Ich wünschte, ich könnte es, und meine Präsidiumskollegen, mit denen ich ein super Verhältnis habe, auch.

Wie viel Zeit kostet es Sie jede Woche, das Präsidentenamt auszuüben?

Meine Frau, die sich ebenfalls stark engagiert, und ich machen neben dem Beruf quasi nichts anderes, als beim EHC mit anzupacken. Denn das muss ein Präsident tun, nicht nur oben drüber stehen und die Strategie vorgeben. Da wir auch oft wegen der Gastronomie und der Nachwuchsmannschaften in der Eishalle sind, sind 30 Stunden pro Woche schnell weg. Das geht nicht mehr. Doch ich möchte den Verein weiter unterstützen.

In welcher Funktion?

Vor allem beim Thema Erneuerung der Eishalle will ich weiterhin Lobbyarbeit in Politik und Wirtschaft betreiben. Denn die brauchen wir dringend. Zum Vergleich: Nur dank einer modernen, komfortablen Eishalle hat unser ewiger Rivale Saale Bulls Halle jede Saison etwa 300.000 Euro mehr Zuschauereinnahmen als wir. Einfach so, ohne dass das dortige Präsidium dafür mehr tun muss als wir.

Wer soll Ihr Nachfolger werden?

Ich freue mich, dass der bisherige Schatzmeister Martin Deutschmann bereit ist, für das Amt des Präsidenten zu kandidieren. Anita Werneburg stellt sich als neue Schatzmeisterin zur Wahl.