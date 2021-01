Ein Schiedsrichter aus Gera mit Perspektive

Toni Hempel ist der Thüringer Handball-Schiedsrichter des Jahres. Der 25-Jährige, der zugleich das Thüringenliga-Tor der Geraer Post-Handballer hütet, war von der Ehrung ziemlich überrascht.

"Mit einer solchen Auszeichnung habe ich nicht gerechnet, mich aber sehr darüber gefreut. Warum allerdings nur ein Schiedsrichter geehrt wird, verstehe ich nicht richtig. Denn beim Handball sind wir Referees doch immer zu zweit unterwegs. Deshalb werde ich die Ehrung im Geiste auch mit meinem Schiedsrichter-Partner Tizian Tralles teil", sagt der angehende Pädagoge, der ab 1. Februar Sport und Biologie am Geraer Zabelgymnasium unterrichten wird.

Als Schiedsrichter hatte Toni Hempel auf Werben von Ingrid Schieferdecker 2011 mit dem Pfeifen begonnen, zunächst mit Jonathan Trögel, dann mit Steve Feustel. So richtig ins Visier der DHB-Förderung kam er gemeinsam mit Tizian Tralles. Mittlerweile sind beide in die 3. Liga aufgestiegen, durften dort in ihrer ersten Saison bereits Partien in Baunatal, Erlangen und Bad Neustadt leiten. Einige Höhepunkte haben sie schon gemeinsam erlebt.

Vor dem All-Star-Aufeinandertreffen 2018 in Leipzig pfiffen Toni Hempel/Tizian Tralles das Vorspiel zwischen den B-Jugend-Vertretungen des SC DHfK Leipzig und des SC Magdeburg. "Da war die Halle am Ende schon richtig voll. Im Kabinengang haben wir uns dann wie VIPs bei einem Konzert gefühlt, so nah dran an Top-Spielern wie Uwe Gensheimer und Mikael Appelgren", erinnert sich Toni Hempel noch genau. In Bälde soll das Geraer Gespann einen internationalen Einsatz erhalten. Am 21. Januar steht in Bad Blankenburg ein freundschaftlicher Vergleich zwischen Bundesligist HSG 2000 Coburg und Motor Zaporoshje auf dem Programm, für den beide als Schiedsrichter angesetzt sind. Ob dieser angesichts der Corona-Pandemie stattfinden kann, steht noch nicht fest. Für die Zukunft hat das Gespann noch einiges vor, setzt sich dabei aber nicht unter Druck.

"Es kommt, wie es kommt. Wir haben noch einiges an Nachholebedarf, müssen an der Körpersprache, am Spielmanagement und unseren Persönlichkeiten feilen, um von Partie zu Partie besser zu werden. Ein weiterer Aufstieg ist erst einmal nicht vordergründig, zumal Tizian als Polizist und ich als Lehrer jetzt auch im Berufsleben angekommen sind", so Toni Hempel.

Nicht nur aus Schiedsrichter- sondern auch aus Spielersicht hofft er, dass der Spielbetrieb in Bälde fortgesetzt werden kann, um noch einen sportlichen Saisonabschluss zu erreichen. Selbst hatte er in der 5. Klasse in einer Arbeitsgemeinschaft der Integrierten Gesamtschule in Lusan mit dem Handball begonnen. Er entwickelte sich zum großen Rückhalt seiner Nachwuchsteams. Schon als A-Jugendlicher schnupperte er bei den Männern, konnte sich von den erfahrenen Keepern Maik Hemmann und Thomas Poschbeck viel abschauen. Nach einigen Landesliga-Spielzeiten wagte der Post SV Gera im letzten Sommer die Rückkehr in die Thüringenliga. Nach etwas ernüchternden 0:8-Punkten wartet nun schon seit Ende Oktober auf Rehabilitation. Und das Warten geht weiter.