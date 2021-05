Ein Schritt zum gelungenen Abschied

Bad Langensalza/Zwickau. Seine Mädels machen es Gonçalo Miranda nicht leicht. Oder anders gesagt: Sie wollen ihm den Abschied besonders schön gestalten. Der Portugiese, der die A-Jugend-Handballerinnen des Thüringer HC trainiert, folgt seiner Lebensgefährtin Mariana Ferreira Lopes nach Leverkusen, wohin sie vom THC gewechselt ist. Er beendet seine Trainertätigkeit in Thüringen im Sommer.

Einen Schritt zum gelungenen Abschied machte die A-Jugend, deren Saison in nahezu identischer Besetzung als zweite Damenmannschaft des THC in der 3. Liga abgebrochen worden war, am vergangenen Samstag in der heimischen Salzahalle: Das Miranda-Team besiegte nach dem Hinspielerfolg die HSG Würm-Mitte auch im Rückspiel mit 27:25 und zog ins Viertelfinale gegen Buxtehude ein (Hinspiel am Sonntag, 15 Uhr, Salzahalle).

Dort wird sich das THC-Team deutlich steigern müssen. Nach monatelang so gut wie keinen Pflichtspielen – abgesehen von den Spielerinnen, die bei den Erstliga-Frauen zum Einsatz kamen – merkte man, das es nicht eingespielt war. Buxtehude, das sein Zwischenrundenduell deutlich gewann und mit drei Spielerinnen aus dem Bundesliga-Frauenkader antreten wird, ist ein anderes Kaliber. Das weiß auch THC-Jugendnationalspielerin Lucie Gündel, mit acht Treffern am Samstag beste Werferin: „Wir hatten Phasen, in denen wir nicht konzentriert genug waren. Gegen Buxtehude wird es schwieriger.“

Indes haben die B-Juniorinnen ihre Saison schon beendet. Beim Final-Four der Bestenermittlung des Mitteldeutschen Handball-Verbandes belegten sie in Zwickau den dritten Platz. Nachdem sie beim Qualifikationsturnier in Leipzig Zweiter hinter dem Gastgeber geworden waren, mussten sie im Halbfinale direkt gegen den Mitfavoriten Zwickau statt gegen Außenseiter Westeregeln ran, der das andere Halbfinale gegen Leipzig klar verlor. „Wir haben leider die ersten zehn Minuten verschlafen“, meinte der THC-B-Jugendcoach Ruben Arnold nach dem 1:7-Start seines Teams. Zwar kamen die Thüringer Talente noch zweimal bis auf ein Tor heran, doch am Ende zog Zwickau per 28:25-Erfolg ins Finale ein und sicherte sich dort auch den Titel gegen den HC Leipzig.

Der THC holte sich mit einem 38:14 gegen Westeregeln zumindest die Bronzemedaille. „Gegen die starken Zwickauerinnen und auch in der Woche davor gegen Leipzig hat man gesehen, dass wir im Gegensatz zu unseren Gegnern seit Monaten nicht als Mannschaft trainieren können. Dennoch haben die Mädels das Beste aus dieser Ausgangssituation gemacht“, sagte Arnold, der mit einzelnen Juniorinnen zuletzt individuell trainierte. Da jedoch auch für die Sportschülerinnen meist Homeschooling angesagt war und viele aus anderen Bundesländern stammen, konnte er nur mit den einheimischen Spielerinnen regelmäßig zusammenkommen. In den nächsten Monaten will sich Arnold mit seinem Team so gut es geht auf die neue nordostdeutsche Liga vorbereiten, die im September starten soll.

Ein paar seiner Akteurinnen werden nun aber die A-Jugend bei ihrer Mission DM-Halbfinale unterstützen. Es soll der nächste Schritt zum gelungenen Abschied ihres scheidenden Trainers Miranda werden.