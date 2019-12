Wieder haben die Thüringenliga-Kicker der BSG Wismut Gera zwei wichtige Punkte liegen gelassen. Gegen den Tabellenneunten SC 1903 Weimar kamen die Orange-Schwarzen vor 190 Zuschauern auf dem heimischen Kunstrasen am Steg nicht über ein 3:3-Unentschieden hinaus.

„Das Spiel war das komplette Spiegelbild der Hinrunde. Entscheidend war die halbe Stunde nach der Pause, in der wir das Fußballspielen eingestellt, schlecht gegen den Ball gearbeitet und uns eine Vielzahl von Fehlpässen erlaubt haben“, analysierte Wismut-Trainer Marcus Dörfer.

Ihrem Sechs-Tore-Schnitt pro Partie blieben die Hausherren auch diesmal treu. Ein vorfristiges Weihnachtsgeschenk verteilte Keeper Felix Schäfer, der nach einem Rückpass viel zu lange zögerte, so dass in der Folge Frederik Windhauer zum 0:1 ins leere Tor einschieben konnte (8.). Nach einer Attacke von Weimars Florian Rammelt an Leon Stein zeigte Referee Martin Ritter (Herbsleben) dem Gäste-Innenverteidiger Rot, obwohl der an der Strafraumgrenze mit letztem Einsatz den Ball gespielt hatte (16.).

Auf dem kleinen Platz tat sich der Gastgeber schwer. Weimar verengte geschickt die Räume, so dass Wismut zwar deutlich mehr Ballbesitz hatte, daraus aber kaum klare Chancen entstanden. Zwei geniale Momente von Torjäger Rico Heuschkel bescherten den Geraern dennoch eine 2:1-Pausenführung. Erst war er nach einem von ihm selbst schnell ausgeführten Freistoß und Florian Schuberts 30 m-Schuss im Nachsetzen erfolgreich (30.). Dann schaltete der Angreifer nach einer Querschläger von Florian Sachs am schnellsten und köpfte vor Torwart Daniel Feuerstein zum 2:1 ein (45.).

Nach Wiederbeginn zog sich Wismut überraschend zurück, lauerte auf Konter. Die Gäste wurden von Minute zu Minute sicherer. Von einer Geraer Überzahl war nichts zu spüren. Das 2:2 von David Unverricht (68.) weckte die Orange-Schwarzen noch nicht auf. Statt dessen geriet man gar in Rückstand, als Niklas Rauh einen harmlosen Distanzschuss von Christopher Bomba unglücklich zum 2:3 abfälschte (75.). Wismut mobilisierte nun nochmals alle Kräfte.

Mit einem Schlenzer ins Dreiangel besorgte Benjamin Keller postwendend den 3:3-Ausgleich (77.). Mehr gelang den Geraern nicht mehr, auch weil Gäste-Torwart Daniel Eisenstein nach einer Eingabe gegen Florian Schuberts Schuss überragend klärte und seiner Mannschaft somit den einen Punkt am Steg rettete.