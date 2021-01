Ein Teamplayer an Thüringens Handballspitze

Die USA haben ihren neuen Präsidenten – und der Thüringer Handball-Verband (THV) auch, wenngleich bei Letzterem die Wahl einstimmig verlief und es nur einen Kandidaten gab. 26 Deligierte aus den Bezirken Ost, Mitte, Nord, Süd und West wählten Stefan Scholz zum THV-Präsidenten. Der 56-Jährige wird damit Nachfolger von Katrin Kunz, die aus persönlichen Gründen nicht wieder antrat.

Erstmals in der Geschichte des Landesverbandes wurde eine Präsidiumswahl online organisiert. "Durch Corona konnten wir 2020 weder den Verbandstag im Juni, noch den im November halten. Nach einem Online-Verbandstag am 19. Dezember schickten wir allen Deligierten Briefwahlunterlagen, die bis zum 8. Januar ausgefüllt an die Erfurter Geschäftsstelle zurücksollten. Die Auszählung war am 15. Januar", sagt der frischgewählte Präsident, der als Einzelkandidat das Ehrenamt auf mindestens vier Jahre ausüben möchte.

Sehr interessiert, wenig talentiert

Stefan Scholz ist kein Unbekannter im Thüringer Handball. Der Ehemann und Vater eines 14-jährigen Sohnes begann 1973 mit dem Handballspielen, schaffte es "mit viel Interesse, aber wenig Talent" zu Einsetzen im Bezirk beim Postsportverein Gera. Dort ist er noch heute engagiert, gehört dem Gesamtvorstand des Mehrspartenvereins an.

Mit der Ausbildung zum Schiedsrichter vor fast 40 Jahren war für Scholz mehr und mehr klar, dass er seinem Lieblingssport am besten auf Funktionärsebene helfen kann. Als Schiri pfiff er mit Partner Thomas Dähne Partien bis zur 2. Bundesliga, war von 1999 bis 2007 Schiedsrichterwart im Bezirk Ostthüringen und später dort Vorsitzender des Handballfachausschusses.

Zudem wirkte der Chef der Agentur für Arbeit Altenburg-Gera vier Jahre im Verbandssportgericht mit und arbeitet eng mit dem Mitteldeutschen Handballverband (MHV) zusammen. In all der Zeit hat sich Stefan Scholz ein breites Netzwerk und Reputation aufgebaut. Somit war es wenig verwunderlich, dass man bei der Neubesetzung des Präsidiums am Geraer nicht vorbeikam. "Es wurden viele Gespräche geführt, ich musste genau überlegen, ob ich dieses wichtige Amt in seiner Verantwortung entsprechend ausüben kann. Durch den beruflichen Wechsel nach Gera öffnete sich dann aber ein Zeitfenster", sagt Scholz.

Nachwuchsgewinnung im Fokus

Zu seinen Aufgaben als Präsident zählen unter anderem die Organisation und Durchführung von Trainings- sowie Spielbetrieb in Coronazeiten, das Entgegenwirken des Mitgliederschwundes bei den jugendlichen Handballern sowie eine konstruktive Zusammenarbeit als Ansprechpartner für die Vereine.

Unterstützt wird Scholz von den ebenfalls neu gewählten Vizepräsidenten Volker Krempel (Finanzen und Recht) und Martin Tews (Spielbetrieb und Recht). "Wir wollen als Präsidium ein offenes Ohr für die Anliegen der Vereine und den Handballsport in Thüringen haben", sagt Stefan Scholz, der am Montag seine erste Videoschalte mit dem Deutschen Handballbund absolvierte.

Handballbegeisterter Nachwuchs liegt Stefan Scholz am Herzen, schließlich sei Deutschland eine Vorzeigenation in diesem Sport. Dem DHB-Team traut er bei der laufenden WM in Ägypten das Halbfinale zu, "als Weltmeister könnte ich mir gut die Dänen vorstellen." Mit den Handballtalenten in den eigenen Reihen wurde es bei Familie Scholz nichts: Sohn Christian verschrieb sich dem Fußball, die Ehefrau war Basketballerin.

Zumindest steht das Team im Fokus, so mag es die neue Spitze im Thüringer Verband.