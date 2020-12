Eine vielseitige Weimarerin

Von Manfred Hoschke bekamen wir zum Thema „Frauensport“ ein Foto von einer Frauenmannschaft von der BSG Einheit Weimar, die 1953 DDR-Meisterinnen im Feld-Faustball wurden. Wie früher schon mal beschrieben, war neben dem Tennissport Faustball eine der ersten von Frauen in Weimar ausgetragenen Spielsportarten. 1914 beim Kreisturnfest war ein entsprechendes Turnier ausgeschrieben worden, welches der Turnverein Apolda gewann.

Faustball gehörte zu den „deutschen Turnspielen“, die meist von den Turnvereinen gespielt wurden. Im Gegensatz zu dem anfangs „verpönten“ Fußball wurde es auch im Schulsport unterrichtet. Im Weimarer Lehrerbildungsseminar gründete 1896 Turnlehrer Bär einen Fußball- und Faustballverein. 1904 wurde beim SC 03 eine Faustballmannschaft gegründet. Das Training fand auf dem Hof der Luisenschule beziehungsweise dem Hof des Sophienstifts statt. Zu dieser Zeit gab es schon einen regen Übungsbetrieb bei den drei Turnvereinen.

Nach dem Ersten Weltkrieg setzte sich dann der Faustball bei fast allen größeren Turn- und Sportvereinen durch. Bis zur Gleichschaltung der Vereine 1934 existierten für die Turn- und für die Spielvereine eigenständige Ligen und Meisterschaften. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde Faustball vor dem Traditionshintergrund, dass er bei den 1933 verbotenen Arbeiter- Turn- und Sportvereinen gespielt wurde, besonders gepflegt, verlor aber nach und nach gegen „modernere, publikumswirksamere“ Spielsportarten wie Handball und Basketball zunehmend an Bedeutung.

Einer der besten Weimarer Faustballplätze lag auf dem Gelände des heutigen Wimaria-Stadions, nordwestlich der Tennisplätze. Er war 1928 als Hockey- und Faustballplatz gebaut worden. Dort spielten auch die erfolgreichen Weimarer Faustballfrauen. Einige gehörten auch zu den Handballerinnen, die 1953 DDR-Meisterinnen wurden. Gertrud Hoschke, war unter ihrem Mädchennamen Büsser schon vor dem Krieg im Turnerbund Weimar sehr erfolgreich. Sowohl als Turnerin als auch als Leichtathletin findet man sie in vielen Siegerlisten in Laufdisziplinen und beim Diskuswurf. Bei Altersklassenwettkämpfen in den 1950er Jahren holte sie als Diskuswerferin oft viele Punkte bei den damals beliebten Mannschaftswettkämpfen, wo Sportgemeinschaften in jeder Disziplin und Altersklasse einen Starter stellen konnten. Ebenfalls sehr erfolgreich in der Leichtathletik war Grete Herber, die 1928 im Vierkampf bei den deutschen Meisterschaften der Turner Vierte und Thüringer Gaumeisterin im Hochsprung wurde. Ihre Bestleistung lag bei 1,43 Meter.