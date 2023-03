Eintrittskarten für Heimspiel des FC Rot-Weiß Erfurt zu gewinnen

Erfurt. Fünf glückliche Gewinner dürfen nächsten Samstag gegen Viktoria Berlin im Steigerwaldstadion dabei sein. Hier können Sie an der Verlosung teilnehmen.

Während der FC Rot-Weiß an diesem Wochenende unfreiwilliger Landespokal-Zuschauer ist, stehen in der kommenden Woche binnen fünf Tagen zwei Heimspiele in der Fußball-Regionalliga an. Am Dienstag empfängt der Tabellenführer Luckenwalde (19 Uhr); am Samstag gastiert Drittliga-Absteiger Viktoria Berlin im Steigerwaldstadion (13 Uhr).

Für das Duell mit den Hauptstädtern verlost unsere Zeitung im Internet 5 x 2 Sitzplatzkarten auf der Haupttribüne. Die glücklichen Gewinner werden nächsten Donnerstag gezogen und benachrichtigt.

Hier geht es direkt zur Ticketverlosung